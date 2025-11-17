La Selección Mexicana seguirá con su camino de preparación rumbo al Mundial 2026 con el partido de amistoso ante Paraguay, duelo que se disputará en San Antonio, Texas.

Mucho se ha hablado de los resultados de la Selección Mexicana en los últimos encuentros, pero ha tenido rivales de gran calidad, así lo refiere Diego Lainez, quien asegura que han servido de mucho.

“Yo creo que ha sido bueno, se ganaron títulos, eso es importante siempre para una selección, para cualquier jugador suma en la confianza, creo que eso dice más del proyecto estable de la selección y estas últimas fechas FIFA se han podido encontrar rivales de gran nivel, de jerarquía y eso siempre es bueno para que podamos crecer y lo que nos podamos encontrar en el Mundial”.

Germán Berterame coincide con su compañero, pero añadió lo que puede sucederle a los ofensivos, una mala racha de la que se tiene que salir en algún momento.

“Nosotros siempre tratamos de mantener esa calma, todos los equipos son buenos defensivamente, tanto como nosotros, después son rachas que te tocan y si te toca meterla mucho mejor todavía, pero creo que en lo personal hay que tener esa paciencia para que cuando llegue poder meterla”

Lainez y Berterame hablan sobre los abucheos

Tras los abucheos que se hicieron presentes en el partido ante Uruguay en Torreón, Lainez y Berterame saben que eso se puede revertir por alegrías para la afición.

“Obviamente, siempre van a exigir porque siempre quieren lo mejor para la selección, nosotros de este lado tratamos de dar el cien o ciento veinte por ciento para poder darle una buena alegría, pero también haya millones de emociones dentro de la cancha” señaló el delantero de Rayados.

“Creo que nosotros también queremos hacer las cosas bien para darles una alegría a ellos que siempre vienen aquí y nos apoyan, creo que todos queremos lo mejor para la selección y mañana lo ideal sería dar un gran partido y llevarnos la victoria”, afirmó el jugador de los Tigres.