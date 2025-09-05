Javier Aguirre habló en conferencia de prensa respecto al regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano a una convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre frente a Japón y Corea del Sur; admitió que fue claro con él en aspectos deportivos como de conducta.

Asimismo, confirmó que las veces que no logró concentrar con México fue por lesiones, pues su desempeño dentro de la cancha en la actualidad le hicieron voltear hacia él y contemplarlo como un derecho por ser mexicano.

PUBLICIDAD

“Hablé con Hirving la primera vez en Holanda, en Ámsterdam, él venía del Eindhoven, le dije que… no (soy) duro, pero me gusta el orden, la disciplina, que empezamos de cero. No lo conocía de nada, nada es nada, no miré hacia atrás, si hizo o dejó de hacer, no me importa.

“Conmigo iba a venir si tenía buena conducta y jugaba bien; empezó a jugar bien, se lesionó, lo iba a traer otra vez, se lesionó, dos veces le pasó al pobre y la tercera se nos dio”, indicó Javier Aguirre.

El Vasco también fue claro en el aspecto de disciplina con ‘Chucky’ Lozano, pero superado eso, le dio la bienvenida al equipo para encarar, de inicio, el México vs. Japón de este fin de semana.

“Está como uno más, come con ellos, comparte perfectamente, la conducta, entrena, de momento no hay nada que reprochar, es verdad que pregunté a anteriores entrenadores cómo era Hirving, y todos me han hablado buenas cosas.

“Por lo tanto, bienvenido a la Selección, es un mexicano más, está haciendo bien su trabajo en San Diego y no tengo por qué no convocarlo si está en buen nivel. Ha hecho goles, asistencias, está sano y está fuerte y nos puede aportar. No hay muchos mexicanos que han sido campeones en Europa, no los hay”, recalcó ‘el Vasco’ Aguirre.

JAVIER AGUIRRE HABLA DE SU JERARQUÍA A LADO DE RAFAEL MÁRQUEZ

Rumbo al México vs. Japón, el estratega de la Selección Nacional de México también habló sobre la forma en que sus jugadores lo ven tanto a él como a su auxiliar técnico Rafa Márquez, por la experiencia y jerarquía que puedan transmitir hacia ellos.

“Creo que ellos ven lo que nosotros les transmitimos, la ilusión de jugar en tu casa (un Mundial). Y tanto Rafa Márquez y un servidor hemos estado en nueve Mundiales, hemos vivido de todo y somos gente que hemos básicamente hecho nuestra carrera fuera, estuve 15 años en España y otros tantos en Japón, Emiratos, Egipto…

PUBLICIDAD

“Nos creen, nos ven como mexicanos que fuimos para allá a buscarnos la vid ay os creen, la figura de Rafa Márquez es muy importante, es de los tres mejores futbolistas que ha dado este país en la historia, a Rafa hay que escucharle, el cuate se ha preparado…

“Nos ven no diría con admiración, sino con cierto respeto, a lo mejor a mí ahuevo porque no hay de otra, pero a Rafa es por convencimiento. Creo que nos ven así como que estamos diciendo la verdad, los vamos a llevar a buen puerto, y nos creen, es muy importante creerle a tu entrenador, ir de cabeza con él. Este grupo me ha demostrado lealtad”, resaltó el estratega de la Selección Mexicana hacia el juego ante Japón.