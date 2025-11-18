    Mundial 2026

    Mundial 2030: CONMEBOL planea formato de Nations League para eliminatorias

    Todo se decidirá después del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡El inesperado cambio que planea Conmebol para el Mundial de 2030!

    Mientras el Mundial 2026 toma forma con sus selecciones clasificadas a poco más de medio año de la inauguración y a semanas del esperado sorteo mundialista, la CONMEBOL ya planea un cambio mayor para la próxima Copa del Mundo.

    De acuerdo con el medio brasileño Globo, la confederación sudamericana de futbol busca darle un giro a sus eliminatorias para el Mundial 2030, ya que tiene entre manos implementar el formato de Nations League, como ya lo hacen la UEFA y CONCACAF desde algunos años.

    El nuevo formato busca mantener los 9 partidos que cada selección juega como local y el sistema donde todos se enfrentan entre sí en dos rondas. En teoría, el Mundial de 2030 mantendría las seis plazas directas de CONMEBOL y una para el repechaje intercontinental.

    La intención busca incentivar el espíritu competitivo de Argentina, Paraguay y Uruguay, que albergarán los primeros partidos del Mundial y estarán clasificadas de manera directa por ser anfitrionas antes de que la organización se traslade a España, Marruecos y Portugal.

    Sin embargo, la incertidumbre yace en el hecho de que la CONMEBOL busca convencer a la FIFA de ampliar el Mundial a 64 selecciones para honrar el centenario del torneo.

    La confederación busca que cada uno de los tres países anfitriones en Sudamérica reciba un grupo del torneo, lo que aumentaría el número de partidos de tres a 18 en el continente, pero dicha propuesta podría jugarles en contra en el formato de eliminatorias.

