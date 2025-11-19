Video Así puedes ver el sorteo para el Repechaje del Mundial 2026

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 terminaron y ya se conocen a 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Pero aún faltan seis selecciones por clasificarse, esos equipos saldrán de una última oportunidad de acceder a la máxima justa del futbol, a través del repechaje.

PUBLICIDAD

En total serán 22 las selecciones que estarán en la lucha por los últimos seis boletos disponibles: cuatro para UEFA y los otros dos para el resto del mundo. Todo en un minitorneo que tendrá un formato novedoso.

Horario y dónde ver el Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026