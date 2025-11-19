Horario y dónde ver el Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026
La FIFA realizará el evento para definir los cruces para otorgar los últimos boletos a la Copa del Mundo.
Por:
Alonso Ramírez.
Video Así puedes ver el sorteo para el Repechaje del Mundial 2026
Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 terminaron y ya se conocen a 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.
Pero aún faltan seis selecciones por clasificarse, esos equipos saldrán de una última oportunidad de acceder a la máxima justa del futbol, a través del repechaje.
En total serán 22 las selecciones que estarán en la lucha por los últimos seis boletos disponibles: cuatro para UEFA y los otros dos para el resto del mundo. Todo en un minitorneo que tendrá un formato novedoso.
Horario y dónde ver el Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026
- Fecha: El sorteo del Repechaje para el Mundial 2026, será el jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.
- Horario: El sorteo donde las selecciones conocerán su destino en el Repechaje Mundial 2026 en punto de las 6:00 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 7:00 horas del Este y 4:00 horas del Pacífico.
- Dónde ver: El sortero del Repechaje Mundial 2026 lo podrás ver en exclusiva por ViX para todo México.
Relacionados: