Sorteo Mundial 2026: Así son las pelotitas de los bombos cada país
A unas horas de conocer el destino de las selecciones participantes en la justa deportiva, la FIFA da a conocer sus esferas.
Video Secreto revelado: Así son las pelotitas especiales para el sorteo del Mundial 2026
La FIFA mostró a través de su red social X las imágenes de las pelotitas que llevarán en su interior a las 48 selecciones que acudirán al próximo Mundial 2026 que se desarrollarán en México, Estados Unidos y Canadá.
Las esferas son réplicas del balón con el que se jugará la justa deportiva, el Trionda. Blanco con ilustraciones en verde, azul y rojo, en alusión a los tres países organizadores. El patrocinador oficial del balón también aparece en las pelotitas.
El sorteo se llevará a cabo este viernes a las 10:45 AM hora del Centro de México (11:45 AM en el Este y 8:45 AM en el Pacífico).
En México lo podrás ver por Canal 2, Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
