Sorteo Mundial 2026: Así son las pelotitas de los bombos cada país

Video Secreto revelado: Así son las pelotitas especiales para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA mostró a través de su red social X las imágenes de las pelotitas que llevarán en su interior a las 48 selecciones que acudirán al próximo Mundial 2026 que se desarrollarán en México, Estados Unidos y Canadá.

Las esferas son réplicas del balón con el que se jugará la justa deportiva, el Trionda. Blanco con ilustraciones en verde, azul y rojo, en alusión a los tres países organizadores. El patrocinador oficial del balón también aparece en las pelotitas.

