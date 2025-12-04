    Mundial 2026

    ¡Panini presenta el álbum para la Copa del Mundo 2026!

    El álbum de estampas más reconocido en el mundo presenta su portada para los Estados Unidos y Canadá. México tendrá una edición especial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Portada del próximo álbum.
    Imagen Cortesía FIFA
    Portada del próximo álbum.

    Panini América presentó en Nueva Jersey la portada del álbum Panini para dos de los países sedes de la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos y Canadá. La edición para México será presentada en las próximas semanas.

    PUBLICIDAD

    Debido a la expansión del Mundial de 48 selecciones y a su realización en 16 ciudades, entre los tres países, Panini confirmó que será el ejemplar más grande de la historia. El álbum contará con 112 páginas y un récord de 980 estampas, mientas que cada sobre incluirá siete imágenes.

    Los exjugadores Landon Donovan, Pavel Pardo y Julián de Guzmán estuvieron presentes para compartir sus historias de coleccionar stickers de Panini antes de convertirse en estrellas de la selección nacional.

    Panini lanzó su primer álbum de cromos de la Copa Mundial de la FIFA en 1970.

    Como parte de la estrategia comercial rumbo al Mundial 2026, Panini anunció que habrá una preventa limitada a través de Amazon para medir la demanda inicial.


    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Más sobre Mundial 2026

    2:06
    Mundial 2026: ¿cuál es la mayor distancia entre sedes? Comparativa por ciudades

    Mundial 2026: ¿cuál es la mayor distancia entre sedes? Comparativa por ciudades

    1 min
    Así pinta un posible grupo de la Selección Mexicana para el sorteo del Mundial 2026

    Así pinta un posible grupo de la Selección Mexicana para el sorteo del Mundial 2026

    4 min
    Sorteo Mundial 2026: así es la llave de la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA

    Sorteo Mundial 2026: así es la llave de la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA

    1 min
    ¿Es real el billete de siete euros de Cristiano Ronaldo?

    ¿Es real el billete de siete euros de Cristiano Ronaldo?

    1 min
    Presidenta de México viajará a Washington y estará en sorteo del Mundial 2026

    Presidenta de México viajará a Washington y estará en sorteo del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026FutbolMéxicoEstados UnidosCanadá
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 EN VIX POR MÉXICO
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    16
    Hrs
    :
    07
    Min
    :
    06
    Seg
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX