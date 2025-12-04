Panini América presentó en Nueva Jersey la portada del álbum Panini para dos de los países sedes de la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos y Canadá. La edición para México será presentada en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Debido a la expansión del Mundial de 48 selecciones y a su realización en 16 ciudades, entre los tres países, Panini confirmó que será el ejemplar más grande de la historia. El álbum contará con 112 páginas y un récord de 980 estampas, mientas que cada sobre incluirá siete imágenes.

Los exjugadores Landon Donovan, Pavel Pardo y Julián de Guzmán estuvieron presentes para compartir sus historias de coleccionar stickers de Panini antes de convertirse en estrellas de la selección nacional.

Panini lanzó su primer álbum de cromos de la Copa Mundial de la FIFA en 1970.