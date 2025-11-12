Lanzan la campaña ‘Somos México’ rumbo al Mundial 2026

A 210 días del inicio del Mundial, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó en su sede de Toluca la campaña “Somos México”, que acompañará a la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, l a tercera de la historia en casa.

Bajo el lema “Somos tres veces anfitriones”, la campaña “Somos México” busca inspirar a la afición y fortalecer el sentido de pertenencia en torno a la Selección. Tendrá una difusión masiva en diferentes etapas que estarán integradas por espacios en medios de comunicación, plataformas digitales, estadios y calles de las ciudades sede.

La presentación estuvo encabezada por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía y Horacio Duarte, Secretario de Gobierno del Estado de México. El Comisionado Arriola, en su intervención, subrayó la relevancia de la campaña, como parte de las iniciativas que son parte del momento histórico que vive el futbol mexicano: “Es la tercera vez que México organiza un mundial de futbol, y es la tercera vez que, en un estadio icónico como el Azteca, hoy Banorte, albergará la inauguración.

La Selección se prepara con tres pilares: aprovechar su localía, un plan de trabajo sólido del director técnico, Javier Aguirre, con más de 15 partidos de preparación, y el apoyo total de los dueños para asegurar una concentración de cinco semanas y media, un 75% más que otros equipos”. FMF se suma al programa de la Secretaría de Economía, “Hecho en México”.

Por su parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, formalizó la entrega del distintivo “Hecho en México” a la Selección Nacional de México. El distintivo de la secretaría reconoce a las instituciones que promueven la competitividad y la identidad nacional, y que contribuyen al fortalecimiento de la economía mexicana a través de sectores estratégicos como el deporte.