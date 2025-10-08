Video ¡Agárrense! Aguirre revela los porteros que competirán con Ochoa para el Mundial

Muy cerca de una nueva Fecha FIFA, en la que se medirán a Colombia y Ecuador, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló de la posibilidad de que Guillermo Ochoa, quien no fue convocado, alcance su sexto Mundial.

"Memo está ahora bien, eso (6 Mundiales) no lo hemos hablado, si está en buen nivel competirá, él si está bien y la experiencia que tiene Memo no lo tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario".

Para el Vasco , la experiencia de Memo Ochoa sí puede darle un punto a favor respecto al resto de los competidores por asistir al Mundial de 2026 como porteros del Tricolor.

"Es difícil saberlo, sí le da un plus para jugador porque no la compras en la farmacia la experiencia, sabe estar, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, sabe competir, es muy útil".

Finalmente, respecto al tema de la portería de la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista, el 'Vasco' Aguirre fue muy claro al decir que ninguno de los guardametas que han estado en su proceso tiene el puesto asegurado, ya que se siguen contemplando posibilidades.