    Mundial 2026

    Javier Aguirre define si Guillermo Ochoa iría al Mundial de 2026

    El técnico de la Selección Mexicana acepta que la experiencia de Memo Ochoa sí le da ventaja sobre el resto de los guardametas en competencia por el puesto.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Agárrense! Aguirre revela los porteros que competirán con Ochoa para el Mundial

    Muy cerca de una nueva Fecha FIFA, en la que se medirán a Colombia y Ecuador, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló de la posibilidad de que Guillermo Ochoa, quien no fue convocado, alcance su sexto Mundial.

    "Memo está ahora bien, eso (6 Mundiales) no lo hemos hablado, si está en buen nivel competirá, él si está bien y la experiencia que tiene Memo no lo tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario".

    PUBLICIDAD

    Para el Vasco , la experiencia de Memo Ochoa sí puede darle un punto a favor respecto al resto de los competidores por asistir al Mundial de 2026 como porteros del Tricolor.

    "Es difícil saberlo, sí le da un plus para jugador porque no la compras en la farmacia la experiencia, sabe estar, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, sabe competir, es muy útil".

    Finalmente, respecto al tema de la portería de la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista, el 'Vasco' Aguirre fue muy claro al decir que ninguno de los guardametas que han estado en su proceso tiene el puesto asegurado, ya que se siguen contemplando posibilidades.

    "Hemos probado con varios jóvenes, con Padilla, Tapias, ahora viene Acevedo, claro que estamos viendo posibilidades, no quiero que porque han venido siempre Malagón y Tala se sientan indiscutibles, porque se han equivocado y han sido cuestionados, Malagón fue muy criticado, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores donde está Memo para buscar tres porteros".

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Javier Aguirre revela como prepara a la Selección Mexicana ante hostilidades

    Javier Aguirre revela como prepara a la Selección Mexicana ante hostilidades

    2 min
    México vs. Colombia: Carlos Acevedo prueba el Trionda y así lo califica

    México vs. Colombia: Carlos Acevedo prueba el Trionda y así lo califica

    2 min
    Javier Aguirre habla de la ofensiva del Tri con Julián Quiñones y Germán Berterame

    Javier Aguirre habla de la ofensiva del Tri con Julián Quiñones y Germán Berterame

    1 min
    La Selección Mexicana inicia concentración para enfrentar a Colombia y Ecuador

    La Selección Mexicana inicia concentración para enfrentar a Colombia y Ecuador

    1:25
    ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

    ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoSelección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD