La Federación Portuguesa de Futbol lanzó este martes 24 de febrero un comunicado de prensa de cara al partido amistoso de México vs. Portugal, como marco de la reinaguración del Estadio Banorte.

La federación lusitana apuntó que evalúa las condiciones en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol y el gobierno de Portugal, para que existan las garantías para poder jugarlo sin contratiempos.

Todo esto, puede venir derivado debido a la ola de violencia que se vivió en México en las últimas horas por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, que provocó suspensión de partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX.

Este es comunicado íntegro de la Federación Portuguesa de Futbol sobre el partido amistoso ante la Selección Mexicana del próximo 28 de marzo.

"La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, encuentro de preparación para el Mundial de 2026.

"Desde el primer momento, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación.

"La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) también espera con gran expectación este partido, dada su importancia simbólica en la preparación de la Selección Nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa.

"Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

"Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular.

"La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", se lee en el comunicado.