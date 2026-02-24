México 2026 Julián Quiñones lanza guiño a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 El jugador del Al-Qadisiya tomó un día de descanso para compartirlo junto con su familia.

Video El guiño de Julián Quiñones desde Arabia Saudita a la Selección Mexicana

Julián Quiñones anotó este pasado lunes un nuevo gol en la liga de Arabia Saudita y este martes lanzó un pequeño guiño a la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

En medio de rumores sobre el gusto o no de Javier Aguirre por llevarlo al Mundial 2026, el naturalizado mexicano sigue en un gran momento en la liga saudí como líder de goleo.

Quiñones, con más de 20 goles en la temporada actual, tiene al Al-Qadisiya en el top 5 de su competencia liguera, en pro de poder terminar como campeón ante Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli.

EL GUIÑO DE JULIÁN QUIÑONES A MÉXICO



El mexicano posó en una peculiar imagen este martes en una playa de Arabia Saudita, su esposa Ana Gabriela fue la encargada de subir la fotografía a través de sus redes sociales.

En ella se ve a un feliz Julián Quiñones en plena convivencia con su hija y él portando una playera retro de la Selección Mexicana parecida a las del Mundial Francia 1998, así como un short del uniforme del Tri que se usó en la Copa Oro 2025.