    México 2026

    Julián Quiñones lanza guiño a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

    El jugador del Al-Qadisiya tomó un día de descanso para compartirlo junto con su familia.

    Por:Antonio Quiroga
    Video El guiño de Julián Quiñones desde Arabia Saudita a la Selección Mexicana

    Julián Quiñones anotó este pasado lunes un nuevo gol en la liga de Arabia Saudita y este martes lanzó un pequeño guiño a la Selección Mexicana.

    En medio de rumores sobre el gusto o no de Javier Aguirre por llevarlo al Mundial 2026, el naturalizado mexicano sigue en un gran momento en la liga saudí como líder de goleo.

    Quiñones, con más de 20 goles en la temporada actual, tiene al Al-Qadisiya en el top 5 de su competencia liguera, en pro de poder terminar como campeón ante Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli.

    EL GUIÑO DE JULIÁN QUIÑONES A MÉXICO


    El mexicano posó en una peculiar imagen este martes en una playa de Arabia Saudita, su esposa Ana Gabriela fue la encargada de subir la fotografía a través de sus redes sociales.

    En ella se ve a un feliz Julián Quiñones en plena convivencia con su hija y él portando una playera retro de la Selección Mexicana parecida a las del Mundial Francia 1998, así como un short del uniforme del Tri que se usó en la Copa Oro 2025.

    Quiñones espera ser tomado en cuenta de cara al amistoso de México vs. Portugal que será marco de la reinauguración del Estadio Banorte este próximo 28 de marzo.

    México 2026Mundial 2026Julián Quiñones

