Así quedaron definidos los cruces de la repesca para el Mundial 2026
El sorteo celebrado este jueves en Zúrich definió oficialmente los cruces de la repesca rumbo al Mundial 2026, un proceso que entregará las últimas seis plazas disponibles para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con 42 selecciones ya clasificadas, la atención se centró principalmente en el cuadro europeo, donde la presencia de Italia, cuatro veces campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones, añadió un componente especial de expectativa y morbo.
La selección italiana iniciará su camino en casa frente a Irlanda del Norte. Si supera esa Semifinal, deberá jugar como visitante ante el ganador del Gales-Bosnia, según determinó el sorteo. El formato establece eliminatorias a partido único tanto en Semifinales como en Finales, lo que aumenta el margen de riesgo para todos los equipos involucrados.
Así quedaron los emparejamientos de Europa:
Semifinales
- Italia-Irlanda del Norte
- Ucrania-Suecia
- Turquía-Rumanía
- Dinamarca-Macedonia del Norte
- Gales-Bosnia
- Polonia-Albania
- Eslovaquia-Kosovo
- República Checa-Irlanda
Finales
- Ganador Semifinal 5 -Ganador Semifinal 1
- Ganador Semifinal 2 - Ganador Semifinal 6
- Ganador Semifinal 7 - Ganador Semifinal 3
- Ganador Semifinal 8 - Ganador Semifinal 7
Así quedaron los emparejamientos intercontinentales:
- Nueva Caledonia-Jamaica. El ganador de esta eliminatoria jugará la Final con la RD Congo.
- Bolivia-Surinam. El ganador jugará la otra Final con Irak.
Los partidos en Europa se disputarán el 26 de marzo —las ocho Semifinales— y el 31 del mismo mes —las cuatro Finales—, con los cabezas de serie ejerciendo como locales. Las sedes de las Finales fueron determinadas mediante sorteo adicional.
En cuanto a la repesca intercontinental, todos los encuentros se jugarán en México, con Guadalajara y Monterrey como ciudades anfitrionas, entre el 23 y el 31 de marzo. De estas eliminatorias saldrán las dos últimas selecciones que completarán el cuadro mundialista.