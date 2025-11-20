Video Emocionantes: Checa los cruces de la repesca para el Mundial 2026

Con 42 selecciones ya clasificadas, la atención se centró principalmente en el cuadro europeo, donde la presencia de Italia, cuatro veces campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones, añadió un componente especial de expectativa y morbo.

La selección italiana iniciará su camino en casa frente a Irlanda del Norte. Si supera esa Semifinal, deberá jugar como visitante ante el ganador del Gales-Bosnia, según determinó el sorteo. El formato establece eliminatorias a partido único tanto en Semifinales como en Finales, lo que aumenta el margen de riesgo para todos los equipos involucrados.

Así quedaron los emparejamientos de Europa:

Semifinales

Italia-Irlanda del Norte Ucrania-Suecia Turquía-Rumanía Dinamarca-Macedonia del Norte Gales-Bosnia Polonia-Albania Eslovaquia-Kosovo República Checa-Irlanda

Finales

Ganador Semifinal 5 -Ganador Semifinal 1

Ganador Semifinal 2 - Ganador Semifinal 6

Ganador Semifinal 7 - Ganador Semifinal 3

Ganador Semifinal 8 - Ganador Semifinal 7

Así quedaron los emparejamientos intercontinentales:

Nueva Caledonia-Jamaica. El ganador de esta eliminatoria jugará la Final con la RD Congo. Bolivia-Surinam. El ganador jugará la otra Final con Irak.