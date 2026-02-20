Mundial 2026 FIFA explora la creación de una criptomoneda de cara al Mundial 2026 Gianni Infantino dio a conocer el proyecto en la residencia exclusiva de Donald Trump.

Gianni Infantino y la FIFA alistan la creación de su propia criptomoneda para todos los fanáticos del futbol a meses de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con el portal Sky Sports, Infantino explora la posibilidad de desarrollar un ‘FIFA Token’ y ‘FIFA Coin’.

"Una potencial divisa global para los seis mil millones de fanáticos al futbol en todo el mundo", en palabras del presidente de la FIFA.

La fuente señala que el anuncio se llevó a cabo en un evento privado celebrado en el exclusivo club de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

La propuesta está ligada a proyectos de criptomonedas vinculados a la familia Trump, específicamente con la empresa World Liberty Financial. Donald Jr. y Eric Trump, hijos del mandatario estadounidense estarían estrechamente involucrados en el proyecto.

No es secreto alguno la cercana relación entre Infantino y Donald Trump, a quien le entregó el premio FIFA de la Paz durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en diciembre del año pasado.