    Mundial 2026

    FIFA explora la creación de una criptomoneda de cara al Mundial 2026

    Gianni Infantino dio a conocer el proyecto en la residencia exclusiva de Donald Trump.

    Por:Juan Regis
    Video FIFA planea lanzar su propia moneda de cara al Mundial 2026


    Gianni Infantino y la FIFA alistan la creación de su propia criptomoneda para todos los fanáticos del futbol a meses de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    De acuerdo con el portal Sky Sports, Infantino explora la posibilidad de desarrollar un ‘FIFA Token’ y ‘FIFA Coin’.

    "Una potencial divisa global para los seis mil millones de fanáticos al futbol en todo el mundo", en palabras del presidente de la FIFA.

    La fuente señala que el anuncio se llevó a cabo en un evento privado celebrado en el exclusivo club de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

    La propuesta está ligada a proyectos de criptomonedas vinculados a la familia Trump, específicamente con la empresa World Liberty Financial. Donald Jr. y Eric Trump, hijos del mandatario estadounidense estarían estrechamente involucrados en el proyecto.

    No es secreto alguno la cercana relación entre Infantino y Donald Trump, a quien le entregó el premio FIFA de la Paz durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en diciembre del año pasado.

    Anteriormente, Infantino ya había inaugurado dos oficinas centrales de la FIFA en la famosa Trump Tower, en Nueva York, y otra en Florida cerca de la residencia de lujo de Trump.

    Mundial 2026FIFAGino Infantino

