    Mundial 2026

    ¿Cuánto cuestan los boletos para el Repechaje Intercontinental en Estadio Monterrey?

    Las entradas para los dos partidos en El Gigante de Acero irán a partir de los 200 pesos el más barato.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: selecciones, fechas y cómo se juega

    El Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 a jugarse en México tuvo información importante en las últimas horas acerca del costo de los boletos.

    De acuerdo a información publicada por la Federación Boliviana de Futbol, las entradas estarán a un precio accesible para que los aficionados puedan asisitir, al menos al Estadio Monterrey.

    Cabe recordar que El Gigante de Acero, conocido actualmente como Estadio BBVA, recibirá dos partidos del Repechaje Internacional en su llave 2 con Bolivia, Surinam e Irak.

    COSTO DE BOLETOS EN MONTERREY PARA REPECHAJE INTERCONTINENTAL


    La Federación Boliviana de Futbol, en coordinación con la FIFA, informó los precios para prevenir a sus aficionados que quieran acompañar a su selección en tierras mexicanas.

    Los precios, de acuerdo a lo publicado en su página web oficial son los siguientes:

    Bolivia vs. Surinam – 26 de marzo

    • Desde los 200 pesos mexicanos, es decir 11.63 dólares

    Final Llave 2 - 30 de marzo

    • Desde los 300 pesos mexicanos, es decir 17.44 dólares.

    La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por FIFA, garantizando un proceso seguro, transparente y sin intermediarios.

    Mundial 2026

