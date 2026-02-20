Mundial 2026 ¡La particularidad del Uruguay ante Alemania, en Copas del Mundo! Un ingrediente especial hace atractivo el duelo entre charrúas y germanos en Mundiales, que no ha tenido otro enfrentamiento.

El partido de Alemania ante Uruguay es el único que se ha repetido en compromiso por el tercer lugar, en la historia de las Copas del Mundo. En México ’70, la República Federal dirigida por Helmut Schoen hizo cuatro cambios después del Juego del Siglo.

Uruguay, por su parte, de Juan Eduardo no realizó ninguno. El compromiso fue ríspido y al final de los 90 minutos, triunfo de los alemanes con gol de Polkman Oberath, con bombazo de zurda.

Uwe Seeler se despide de las Copas del Mundo con la marca de 21 partidos jugados.

Mundial 2010 en Sudáfrica

40 años después teutones y charrúas se vuelven a enfrentar en un compromiso por el tercer lugar en el Mundial del 2010. Alemania presenta la baja del goleador Miroslav Klose. El juego el título de goleo del Mundial entre Thomas Müller y Diego Forlán.

Müller anota su quinto tanto del certamen al minuto 18. Diez minutos después empata Cavani.

En el complemento, Forlán marca su quinto tanto para empatar a Müller en el liderato, pero Alemania lo empataría en los botines de Jansen.

Los germanos recuperarían su ventaja con gol de Khedira. Forlán estrella el esférico en el poste y Alemania de nueva cuenta derrota a Uruguay, ahora 3-2.