    Mundial 2026

    ¡La particularidad del Uruguay ante Alemania, en Copas del Mundo!

    Un ingrediente especial hace atractivo el duelo entre charrúas y germanos en Mundiales, que no ha tenido otro enfrentamiento.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Werder Bremen cancela gira por Estados Unidos en protesta

    El partido de Alemania ante Uruguay es el único que se ha repetido en compromiso por el tercer lugar, en la historia de las Copas del Mundo. En México ’70, la República Federal dirigida por Helmut Schoen hizo cuatro cambios después del Juego del Siglo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    FIFA explora la creación de una criptomoneda de cara al Mundial 2026
    1 mins

    FIFA explora la creación de una criptomoneda de cara al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La dramática eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022
    1 mins

    La dramática eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Se queda sin Mundial? La razón por la que Aguirre no llamó a Diego Lainez
    2:00

    ¿Se queda sin Mundial? La razón por la que Aguirre no llamó a Diego Lainez

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Tango charrúa en el Mundial de Qatar del 2022!
    2:02

    ¡Tango charrúa en el Mundial de Qatar del 2022!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Cuánto cuestan los boletos para el Repechaje Intercontinental en Estadio Monterrey?
    1 mins

    ¿Cuánto cuestan los boletos para el Repechaje Intercontinental en Estadio Monterrey?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre respecto a Chiquete
    0:45

    Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre respecto a Chiquete

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Robert Prosinecki, el único futbolista en anotar para dos países en Mundiales
    1 mins

    Robert Prosinecki, el único futbolista en anotar para dos países en Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estadio Universitario apunta a ser sede de entrenamiento para el Mundial 2026
    1:23

    Estadio Universitario apunta a ser sede de entrenamiento para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estadio Universitario será sede de entrenamiento para Mundial 2026
    2 mins

    Estadio Universitario será sede de entrenamiento para Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿La cancha del Estadio Cuauhtémoc estará lista para el amistoso?
    1:06

    ¿La cancha del Estadio Cuauhtémoc estará lista para el amistoso?

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Uruguay, por su parte, de Juan Eduardo no realizó ninguno. El compromiso fue ríspido y al final de los 90 minutos, triunfo de los alemanes con gol de Polkman Oberath, con bombazo de zurda.

    Uwe Seeler se despide de las Copas del Mundo con la marca de 21 partidos jugados.

    Mundial 2010 en Sudáfrica

    40 años después teutones y charrúas se vuelven a enfrentar en un compromiso por el tercer lugar en el Mundial del 2010. Alemania presenta la baja del goleador Miroslav Klose. El juego el título de goleo del Mundial entre Thomas Müller y Diego Forlán.

    Müller anota su quinto tanto del certamen al minuto 18. Diez minutos después empata Cavani.

    En el complemento, Forlán marca su quinto tanto para empatar a Müller en el liderato, pero Alemania lo empataría en los botines de Jansen.

    Los germanos recuperarían su ventaja con gol de Khedira. Forlán estrella el esférico en el poste y Alemania de nueva cuenta derrota a Uruguay, ahora 3-2.

    Video ¡El 'bombardero' alemán Gerd Müller en México '70
    Relacionados:
    Mundial 2026Alemania 2026Uruguay 2026Diego ForlánSami KhediraFutbolFIFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX