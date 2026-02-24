Mundial 2026 FIFA busca nueva regla para jugadores lesionados durante los partidos El órgano rector del futbol mandó una solicitud para poder agilizar el tiempo de juego en partidos.

Video La nueva regla que FIFA busca aprobar para agilizar el juego

La FIFA busca agilizar el tiempo de juego y una de sus propuestas es dar un minuto fuera del campo a cualquier jugador que requiera de una atención médica en la cancha.

Son en total tres nuevas reglas, que como siempre se hace, la FIFA espera que el IFAB (International Board) apruebe este siguiente domingo, en la reunión que sostendrán.

LAS NUEVAS REGLAS QUE QUIERE FIFA PARA EL FUTBOL



Las tres propuestas van con el fin de que el tiempo neto de un partido de futbol incrementa y no se pierda tiempo por ciertos incidentes, que muchas veces son considerados como 'hacer tiempo' por parte de los jugadores.

Todo esto se hace después de un análisis en que la FIFA aseguró que el tiempo promedio de un partido oscila entre los 50 y 55 minutos, tiempo que ha incrementado en la Liga MX, muy por debajo de los 90 reglamentarios.

Jugador lesionado, un minuto afuera



Un 'mal' del futbol es hacer tiempo por jugadores que fingen alguna lesión o molestia muscular. La FIFA desea que cada futbolista que requiera de atención médica, deba permanecer un minuto, en su totalidad, fuera de la cancha.

Esta regla se probó en la pasada Copa Árabe de la FIFA en Catar, aunque en esa ocasión el tiempo fue de 2 minutos, hecho que recibió críticas y por ende, se decidió reducirla a solo un minuto.

En esta normativa, los porteros y jugadores, que sean atendidos por una acción que ameritó una tarjeta en el partido, no tendrán que cumplirla como puede establecerse.

Diez segundos para laterales, corners y saques de meta



La propuesta es tener un conteo regresivo de 10 segundos, en un principio para poder realizar el portero el saque de meta, así como el resto de jugadores los tiros de esquina y los saques de banda. Si no se cumple esto, la posesión pasaría al equipo rival, aunque sin saber si en la misma zona o en que parte del terreno de juego.

Diez segundos para salir de la cancha reemplazado



Todo jugador que tenga que salir de cambio de un partido tendrá 10 segundos para abandonar la cancha, en caso de que no cumpla con ese tiempo, el futbolista que espera ingresar deberá aguardar por un minuto más fuera, lo que le daría ventaja al rival de 60 segundos con un jugador de más.