Mundial 2026 Alemania vs. Francia, un duelo que hizo historia en las Semifinales del Mundial El combinado teutón y los galos se han visto en cuatro ocasiones en mundiales.

Alemania vs. Francia; rivalidad histórica en Mundiales

A lo largo de las historias de los Mundiales las selecciones de Alemania y Francia se han enfrentado en cuatro ocasiones, y es el único partido que se ha repetido en Semifinales consecutivas.

La primera se dio en España 1982 donde ambas selecciones brindaron un gran partido a los aficionados, durante los 90 minutos el partido terminó empatado a un gol y tras los tiempos extra el encuentro se fue a penales tras un 3-3.

Y en la primera serie de penaltis de la historia, el cuadro teutón se impone por marcador de 5-4 para avanzar a la Final, misma que perdió ante Italia.

Cuatro años después, en México 86, nuevamente Alemania y Francia chocaron en las Semifinales en el estadio Jalisco.

Los teutones se pusieron al frente a los nueve minutos con gol de Brehme tras un error de Joel Bats y en la recta final del partido Rudi Völler se lució con un golazo para el 2-0.