    Incertidumbre en Jamaica, Congo y Nueva Caledonia por temas de seguridad en Guadalajara

    Las tres selecciones que jugarán el repechaje tendrán un mes clave para su operación y llegada a la ciudad.

    Omar Carrillo
    Incertidumbre en selecciones que disputarán el repechaje en Guadalajara por seguridad

    La violencia desatada en los distintos estados del país el domingo pasado por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación , más propiamente dicho en la ciudad de Guadalajara tiene en incertidumbre a las tres selecciones que participarán ahí en el repechaje en marzo.

    Así lo dio a conocer Erick López, de TUDN, y aseguró que las tres selecciones están preocupadas.

    "Sobre todo porque dentro de un mes, Nueva Caledonia y Jamaica estarán disputando el primero de dos juegos de repechaje en esta sede mundialista", explicó.

    Y añadió: " República del Congo estará a la espera, pero los dos primeros al menos tienen presupuestado en los próximos días que gente de sus delegaciones esté en la ciudad de Guadalajara para establecer o terminar de establecer temas de logística de operación, de hospedaje. De entrenamientos y un sin fin de cosas que necesitan las dos selecciones que han estado en comunicación en las últimas horas porque estás imágenes de violencia que le han dado la vuelta al mundo, han repercutivo".

    López, además, señaló están a la espera de la información que les puedan hacer llegar desde el país y desde la FIFA.

    "Hay nerviosismo, hay preocupación con estas selecciones y todavía se encuentran a la espera de lo que autoridades federales, gubernamentales y del estado de Jalisco, incluso municipales puedan hacerles llegar mediante el comité organizador, mediante la propia FIFA y sus federaciones.

    " Está esa incertidumbre, son días importantes para el trabajo logístico de estas federaciones que se preparan para conseguir un boleto rumbo a la Copa del Mundo", comentó.

    Y concluyó que estarán atentos a lo que suceda en esta semana con el tema de seguridad en estado de Jalisco.

    "A la espera de lo que pueda seguir sucediendo con este tema en la ciudad de Guadalajara y con estas tres selecciones que aspiran a un boleto al Mundial y que en este momento tienen mucha incertidumbre de lo que pueda estar sucediendo en la ciudad de Guadalajara con estos temas lamentables de violencia que se vivieron el fin de semana", concluyó.

    Guadalajara será sede de uno de los repechajes internacionales. Nueva Caledonia jugará Jamaica del 26 de marzo y el ganador enfrentará a RD Congo por un sitio en el Mundial 2026 que se disputará en junio y julio próximos en México, Estados Unidos y Canadá.

    Video Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: selecciones, fechas y cómo se juega
