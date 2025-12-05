Video Épica reacción del capitán de Sudáfrica al juego inaugural con México

Ante esto, el capitán de los Bafana Bafana, Ronwen Williams aseguró que será una especie de revancha tras lo sucedido en 2010 en el primer juego del Mundial que organizó Sudáfrica.

" Es una repetición del partido inaugural de 2010, Bafana y México empataron 1-1 en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2010 en el estadio FNB".

“Será bueno jugar contra el país anfitrión, aunque todo el país estará apoyándolos”, dijo Williams a SuperSport.

Por otro lado, Willams espera ver a algunos jugadores coreanos del Ulsan Hyundai, equipo al que se enfrentaron y derrotaron en el Mundial de Clubes 2025.

"Corea del Sur tiene algunos de los jugadores con los que jugamos en el Mundial de Clubes. Nunca se puede saber dónde se conseguirán los puntos. Cada partido tendrá sus desafíos. Pero saldremos con la convicción de que podemos lograr un buen resultado. No queremos estar ahí para sumar puntos. Queremos ver cuánto hemos avanzado como país”.

México, Sudáfrica y Corea del Sur esperan a un cuarto miembro del Grupo A, mismo que saldrá del Playoff D de la UEFA, que se jugará en el mes de marzo del 2026.