    Clásico Mundial de Beisbol

    México vs. Italia: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    La Novena Mexicana necesita vencer a Italia para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?

    México enfrentará a Italia este miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en busca de calificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

    La Novena Mexicana de Benjamín Gil depende de ellos mismos para clasificar a la siguiente ronda tras la sorpresiva victoria de Italia sobre Estados Unidos (8-6).

    La Selección Mexicana de Beisbol venció a Gran Bretaña (8-2) y Brasil (16-0), pero cayó ante Estados Unidos (5-3) el lunes pasado.

    Estados Unidos ya jugó todos sus partidos de la Fase de Grupos, por lo que depende del resultado entre México e Italia para avanzar de ronda.

    México vs. Italia: A qué hora y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    • Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.
    • Hora: 5 pm Centro de México | 7 pm ET, 6 pm CT y 4 pm PT de Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.

    Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    1. Italia 3-0
    2. Estados Unidos 3-1
    3. México 2-1
    4. Gran Bretaña 1-3
    5. Brasil 0-4

    Criterios de desempate del Clásico Mundial de Beisbol aquí

    Para terminar líder de grupo, la Novena Mexicana necesita ganar y permitir menos de seis carreras contra Italia. De lo contrario, le cedería el liderato a Estados Unidos y calificaría a los Cuartos de Final como segundo lugar.

    Video Randy Arozarena manda mensaje a Cal Raleigh después de que le negara el saludo
