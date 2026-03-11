Clásico Mundial de Beisbol México vs. Italia: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026 La Novena Mexicana necesita vencer a Italia para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol.

Video ¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?

México enfrentará a Italia este miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en busca de calificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La Novena Mexicana de Benjamín Gil depende de ellos mismos para clasificar a la siguiente ronda tras la sorpresiva victoria de Italia sobre Estados Unidos (8-6).

La Selección Mexicana de Beisbol venció a Gran Bretaña (8-2) y Brasil (16-0), pero cayó ante Estados Unidos (5-3) el lunes pasado.

Estados Unidos ya jugó todos sus partidos de la Fase de Grupos, por lo que depende del resultado entre México e Italia para avanzar de ronda.

México vs. Italia: A qué hora y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.

Miércoles 11 de marzo del 2026. Hora: 5 pm Centro de México | 7 pm ET, 6 pm CT y 4 pm PT de Estados Unidos.

5 pm Centro de México | 7 pm ET, 6 pm CT y 4 pm PT de Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.

Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Italia 3-0 Estados Unidos 3-1 México 2-1 Gran Bretaña 1-3 Brasil 0-4

Para terminar líder de grupo, la Novena Mexicana necesita ganar y permitir menos de seis carreras contra Italia. De lo contrario, le cedería el liderato a Estados Unidos y calificaría a los Cuartos de Final como segundo lugar.