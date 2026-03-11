México vs. Italia: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La Novena Mexicana necesita vencer a Italia para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol.
México enfrentará a Italia este miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en busca de calificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
La Novena Mexicana de Benjamín Gil depende de ellos mismos para clasificar a la siguiente ronda tras la sorpresiva victoria de Italia sobre Estados Unidos (8-6).
La Selección Mexicana de Beisbol venció a Gran Bretaña (8-2) y Brasil (16-0), pero cayó ante Estados Unidos (5-3) el lunes pasado.
Estados Unidos ya jugó todos sus partidos de la Fase de Grupos, por lo que depende del resultado entre México e Italia para avanzar de ronda.
México vs. Italia: A qué hora y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.
- Hora: 5 pm Centro de México | 7 pm ET, 6 pm CT y 4 pm PT de Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.
Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Italia 3-0
- Estados Unidos 3-1
- México 2-1
- Gran Bretaña 1-3
- Brasil 0-4
Para terminar líder de grupo, la Novena Mexicana necesita ganar y permitir menos de seis carreras contra Italia. De lo contrario, le cedería el liderato a Estados Unidos y calificaría a los Cuartos de Final como segundo lugar.