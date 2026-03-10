    Clásico Mundial de Beisbol

    ¿Cuáles son los criterios de desempate en el Clásico Mundial de Beisbol?

    La Selección Mexicana de beisbol puede vivir el mismo episodio que en el 2017 en Guadalajara.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?

    La derrota de la Selección Mexicana de Beisbol 5-3 Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol hizo a muchos abrir el reglamento para conocer los criterios de desempate del torneo.

    Y es que a falta de que se juegue el partido de Italia vs. Estados Unidos, el panorama no luce tan complicado sobre lo que necesita México para avanzar a los Cuartos de Final.

    CRITERIOS DE DESEMPATE EN CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL


    En la edición del Clásico Mundial de Beisbol 2017, donde México fue local, el Tri fue eliminado tras triple empate con Venezuela e Italia, por el criterio de desempate al haber obtenido el menor promedio del resultado de la división entre el total de carreras permitidas (CP) y el número de entradas concluidas a la defensiva (ED).

    Más allá de la derrota ante los estadounidenses, México tiene en sus manos todavía el pase a la siguiente ronda, donde seguramente deberá enfrentar a Puerto Rico que está invicto en el Grupo A, pero requiere que Estados Unidos derrote a Italia.

    En caso de que sea Italia quien gane a Estados Unidos, esto es lo que se aplica cuando dos o más equipos terminen con el mismo récord y se aplican de forma secuencial:

    • Resultado directo (Head-to-Head): El equipo que ganó el partido entre los equipos empatados obtiene la mejor posición.
    • Si tres o más equipos empatan: El equipo que haya ganado la mayoría de juegos entre ellos (o el que perdió más, para el último lugar) se clasifica primero/último.
    • TQB (Team Quality Balance - Cociente de Calidad): Se calcula como (Carreras anotadas / Outs ofensivos) - (Carreras permitidas / Outs defensivos). Avanza el que tenga el mayor TQB.
    • Carreras limpias permitidas (ER-TQB): Menor promedio de carreras limpias permitidas dividido por los outs defensivos.
    • Promedio de bateo: El equipo con el promedio de bateo más alto en los juegos entre los implicados.
    • Sorteo: Realizado por la organización del WBC,
    Video Randy Arozarena manda mensaje a Cal Raleigh después de que le negara el saludo
    Clásico Mundial de BeisbolSelección Mexicana de Beisbol

