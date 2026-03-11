    Clásico Mundial de Beisbol

    Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para llegar a los Cuartos de Final

    Este miércoles, México enfrenta a Italia en su último partido de la fase de grupos y esto es lo que requiere para llegar a la siguiente fase.

    Video Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para avanzar a los Cuartos de Final

    La victoria del martes de Italia ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol complicó el escenario del Grupo B de la competencia y el sistema es tan complejo que hasta el manager del conjunto de las barras y las estrellas, Mark DeRosa, se confundió al decir que ya estaban clasificados.

    Después lo desmintió con un "leí mal los cálculos", pero la realidad es que ningún equipo está clasificado aún en el sector y esto es lo que necesita México para conseguirlo.

    Brasil y Gran Bretaña están ya eliminados, así que los dos boletos quedarán en manos de los otros tres: México, Italia y Estados Unidos.

    Lo primero que necesita México es ganar a Italia, si pierde queda automáticamente eliminado y si gana avanza, pero depende del número de carreras para saber si es primero o segundo.

    Si obtiene la victoria, las tres selecciones tendrán tres triunfos y una derrota y no aplica el duelo directo entre equipos involucrados porque habría un círculo de victorias ya que Estados Unidos le ganó a México, los verdes, de darse, a Italia, y los europeos a los estadounidenses.

    Entonces, lo que sigue es el cociente de carreras permitidas, el cual se calcula dividiendo las carreras permitidas entre los outs jugados a la defensiva y solo se considerarán los duelos entre los tres involucrados.

    A partir de ahí se hacen los cálculos.

    Un triunfo de México y estará en Cuartos de Final, pero para avanzar en primero debe ganar a Italia y que esta haga menos de seis carreras. Si eso no ocurre, si gana pero los europeos hacen seis o más carreras Estados Unidos será líder y México segundo.

    Italia avanza aún perdiendo, pero México le debe anotar menos de cinco carreras y Estados Unidos necesita que México haga más de cinco carreras a Italia para avanzar y si México recibe siete carreras o más será líder del grupo.

    Video Con home run de Aaron Judge, México cae ante Estados Unidos
