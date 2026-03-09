Clásico Mundial de Beisbol México pierde ante Estados Unidos en su tercer partido del Clásico Mundial de Beisbol La Selección Mexicana de Beisbol sufre su primera derrota en el Clásico Mundial de Beisbol ante Estados Unidos y se jugará su boleto a la siguiente ronda ante Italia.

Video ¡Fatídica tercera! México cae ante Estados Unidos con HR de Aaron Judge

México se llevó una dolorosa derrota 3-5 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, con lo que dejó su suerte para el último partido y, al mismo tiempo, el cuadro de las barras y las estrellas se apoderó del primer lugar del Grupo B en solitario.

La tercera entrada fue fatídica para México, con la salida de Manny Barreda y la entrada de Jesús Cruz al plato, Aaron Judge la mandó del otro lado y se llevó por delante a Bryce Harper para meter dos carreras para los Estados Unidos y, en el mismo inning, Roman Anthony también la puso del otro lado y se llevó a Kyle Schwarber y Cal Raleigh en el camino para poner el 5-0 en favor del cuadro de las barras y las estrellas.

En la sexta entrada, Jarren Durán le pegó seco y la mandó a volar por todo el jardín izquierdo para acercar a la escuadra mexicana y en la misma entrada Joey Meneses le pegó imparable y mandó a la registradora a Jonathan Aranda para terminar el episodio 5-2.

En el inicio de la octava entrada la esperanza volvió a la escuadra mexicana, cuando Jarren Durán conectó su segundo cuadrangular sin outs, pero aunque Randy Arozarena recibió base por golpe y se puso en primera, la pizarra se quedó con el 5-3 aún en favor de los Estados Unidos.

En el noveno episodio Joey Meneses la mandó al fondo del parque y se colocó en primera base en lo que era la última oportunidad para México, sin embargo el cierre de los Estados Unidos fue perfecto y se llevó su tercera victoria del Clásico Mundial de Beisbol.