    Clásico Mundial de Beisbol

    Cal Raleigh le niega saludo a Randy Arozarena y el mexicano le manda mensaje en el Clásico Mundial de Beisbol

    El jugador de la Selección Mexicana tiene un altercado con su compañero de los Seattle Mariners durante el México vs. Estados Unidos.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen Mexsport

    La derrota de México 3-5 ante Estados Unidos, tal vez era algo esperado, a pesar de que la escuadra mexicana dio batalla hasta el último out, sin embargo, durante el partido se dio un hecho que llamó la atención del público asistente a este duelo del Clásico Mundial de Beisbol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    México pierde ante Estados Unidos en su tercer partido del Clásico Mundial de Beisbol
    2 mins

    México pierde ante Estados Unidos en su tercer partido del Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    México vs. Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: ¡Victoria de Estados Unidos!
    87 Historias
    Liveblog

    México vs. Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: ¡Victoria de Estados Unidos!

    MLB
    México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB
    Así vive Randy Arozarena la rivalidad entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial
    1 mins

    Así vive Randy Arozarena la rivalidad entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial

    MLB
    Horario y dónde ver el México vs. Brasil, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el México vs. Brasil, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB
    El héroe de México en el debut del Clásico Mudial se confiesa tras el partido
    1 mins

    El héroe de México en el debut del Clásico Mudial se confiesa tras el partido

    MLB
    Puerto Rico usará tenis exclusivos de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    Puerto Rico usará tenis exclusivos de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán
    2 mins

    Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán

    MLB
    México vs. Dodgers: Sigue el juego rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    México vs. Dodgers: Sigue el juego rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB

    Durante su primer turno al bat, el mexicano Randy Arozarena intentó darle la mano al catcher del equipo de los Estados Unidos, Cal Raleigh, mismo que se negó a devolver la cortesía a pesar de ser compañeros en el equipo de la MLB de Seattle Mariners, por lo que causó mucha controversia.

    Durante la acción, se ve que el jugador estadounidense solamente le dirige unas palabras a Arozarena, mismas que al finalizar el partido, el mexicano revelaría, pero las contestaría con un comentario un tanto subido de tono al ser cuestionado sobre lo sucedido.

    "¿Cómo quiere que le responda que es Raleigh?, se lo quiero decir en cuatro idiomas, primero en español : lo único que tiene que hacer es darle gracias a dios que tiene unos papás que están muy bien educados, hace dos días que pude verlos en el hotel y fueron a saludarme, me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mi de volver a verme".

    Aunque cabe aclarar, que muchas veces los pitchers no dan la mano debido al temor de que si se manchan de brea de pino, serían expulsados del partido, aunque aún así, Arozarena no se limitó en sus comentarios.

    "Lo otro se lo quiero decir a lo cubano: el lo que tiene que hacer es irse pa casa de la pinga; a lo mexicano: que se vaya pa casa de la ver...; y en inglés: que su good to see you que me dijo, que se lo meta en el cu..., me fui".

    Cabe la posibilidad de que haya sido bromeando, porque se va un poco riéndose al final, por el bien de los Seattle Mariners y de ambos peloteros, ojalá sea así.

    Relacionados:
    Clásico Mundial de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX