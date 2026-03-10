Clásico Mundial de Beisbol Cal Raleigh le niega saludo a Randy Arozarena y el mexicano le manda mensaje en el Clásico Mundial de Beisbol El jugador de la Selección Mexicana tiene un altercado con su compañero de los Seattle Mariners durante el México vs. Estados Unidos.

La derrota de México 3-5 ante Estados Unidos, tal vez era algo esperado, a pesar de que la escuadra mexicana dio batalla hasta el último out, sin embargo, durante el partido se dio un hecho que llamó la atención del público asistente a este duelo del Clásico Mundial de Beisbol.

Durante su primer turno al bat, el mexicano Randy Arozarena intentó darle la mano al catcher del equipo de los Estados Unidos, Cal Raleigh, mismo que se negó a devolver la cortesía a pesar de ser compañeros en el equipo de la MLB de Seattle Mariners, por lo que causó mucha controversia.

Durante la acción, se ve que el jugador estadounidense solamente le dirige unas palabras a Arozarena, mismas que al finalizar el partido, el mexicano revelaría, pero las contestaría con un comentario un tanto subido de tono al ser cuestionado sobre lo sucedido.

"¿Cómo quiere que le responda que es Raleigh?, se lo quiero decir en cuatro idiomas, primero en español : lo único que tiene que hacer es darle gracias a dios que tiene unos papás que están muy bien educados, hace dos días que pude verlos en el hotel y fueron a saludarme, me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mi de volver a verme".

Aunque cabe aclarar, que muchas veces los pitchers no dan la mano debido al temor de que si se manchan de brea de pino, serían expulsados del partido, aunque aún así, Arozarena no se limitó en sus comentarios.

"Lo otro se lo quiero decir a lo cubano: el lo que tiene que hacer es irse pa casa de la pinga; a lo mexicano: que se vaya pa casa de la ver...; y en inglés: que su good to see you que me dijo, que se lo meta en el cu..., me fui".