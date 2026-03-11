    Clásico Mundial de Beisbol

    Mark DeRosa recibe un duro golpe de realidad tras derrota de Estados Unidos

    La novena estadounidense está al borde de la eliminación tras caer ante Italia

    Por:
    TUDN
    Video Clásico Mundial: La picante respuesta de México al manager de USA previo al juego

    Mark DeRosa recibió un duro golpe de realidad luego de que Estados Unidos perdiera ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 luego de que se confiara al mencionar que ya tenía su pase a la siguiente ronda.

    Y es que previo al duelo ante los italianos tras el triunfo sobre México, el manager aseguró que ya tenían el boleto a Cuartos de Final, sin embargo, la derrota los dejó al borde de la eliminación asegurando que hizo mal los calculos.

    Hablé de manera equivocada. Estaba hablando en MLB Network con un par de amigos y leí completamente mal los cálculos. Sabíamos que México iba a jugar contra Italia y luego, viendo todos los números, si perdíamos hoy con las carreras permitidas y las carreras anotadas, más los outs. Hablé de manera equivocada”, aseguró DeRosa.

    No es la primera vez en este Clásico Mundial de Beisbol 2026 que DeRosa tiene polémicos comentarios y es que antes había menospreciado a la selección mexicana antes de enfrentarlos.

    Ahora la selección de los Estados Unidos tendrá que estar al pendiente del juego entre México e Italia para saber si avanza a los Cuartos de Final del torneo.

    Clásico Mundial de BeisbolBeisbolSelección Mexicana de Beisbol

