Clásico Mundial de Beisbol Esto necesita la Selección Mexicana para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 La novena mexicana de beisbol tiene este panorama para seguir con vida en el Clásico Mundial.

Video ¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?

La Selección Mexicana de Beisbol perdió ante Estados Unidos en su tercer partido del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol, pero mantiene aspiraciones para clasificar a los Cuartos de Final.

Más allá de la derrota ante los estadounidenses, México tiene en sus manos todavía el pase a la siguiente ronda, donde seguramente deberá enfrentar a Puerto Rico que está invicto en el Grupo A.

PUBLICIDAD

LO QUE NECESITA MÉXICO PARA AVANZAR A CUARTOS DE FINAL



La novena comandada por Benjamín Gil tendrá descanso este martes 10 de marzo y volverá al diamante el miércoles 11 para buscar su pase a los Cuartos de Final ante Italia.

El partido de Italia vs. México será fundamental para ambas selecciones, pero primero se debe esperar lo que pase en el duelo de Italia vs. Estados Unidos este martes en Houston.

Estados Unidos marcha 3-0, Italia 2-0 y México 2-1 en el Grupo B

En caso de victoria de Estados Unidos ante Italia, los estadounidenses clasifican líderes del Grupo B e Italia y México definen el segundo lugar, quien gane pasa por criterio de desempate.

En caso de victoria de Italia a Estados Unidos, México sigue obligado a ganar para forzar el triple empate a 3-1 para que los clasificados se determinen por los criterios de desempate.

En la edición del Clásico Mundial de Beisbol 2017, donde México fue local, el Tri fue eliminado tras triple empate con Venezuela e Italia al haber obtenido el menor promedio del resultado de la división entre el total de carreras permitidas (CP) y el número de entradas concluidas a la defensiva (ED).