Video El inesperado refuerzo del América de cara al Clásico ante Chivas

El América prepara el Clásico ante Chivas de este fin de semana y 'contrató a un refuerzo inesperado de cara al compromiso ante el Guadalajara.

A menos de un mes de que este personaje se declarara aficionados de las Águilas, el cuadro azulcrema tuvo un gran detalles que se difundió en las redes sociales.

Y es El Grande Americano, peleador de la WWE, había aceptado se fan del América, en una dinámica de pregunta respuesta, un ‘pin-pon’, en que destacó su signo zodiacal, su ídolo de la lucha libre, así como el equipo al que apoya, que resultó ser el único tricampeón en la historia de los torneos cortos en México.

El América le hizo llegar un obsequio especial en la antesala de la edición 262 del Clásico Nacional, que obtuvo una gran respuesta en redes sociales y por el peleador que se considera 'mexicano'.

Una playera del cuadro de Coapa con su nombre en la espalda y el número 25 fue por el El Grande Americano recibió por parte de los azulcrema.

Cabe recordar que hay estrellas de la lucha libre que se ven identificados con el club americanista como es el caso de Alberto del Río, incluso dentro del show de la WWE fanáticos de ambos deportes han reflejado su pasión por los de Coapa.