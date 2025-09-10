    Más Deportes

    América logra 'refuerzo' especial de cara al Clásico ante Chivas

    El cuadro de las Águilas 'fichó' a este deportista con un gran detalle que se reveló en las redes sociales.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video El inesperado refuerzo del América de cara al Clásico ante Chivas

    El América prepara el Clásico ante Chivas de este fin de semana y 'contrató a un refuerzo inesperado de cara al compromiso ante el Guadalajara.

    A menos de un mes de que este personaje se declarara aficionados de las Águilas, el cuadro azulcrema tuvo un gran detalles que se difundió en las redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Y es El Grande Americano, peleador de la WWE, había aceptado se fan del América, en una dinámica de pregunta respuesta, un ‘pin-pon’, en que destacó su signo zodiacal, su ídolo de la lucha libre, así como el equipo al que apoya, que resultó ser el único tricampeón en la historia de los torneos cortos en México.

    El América le hizo llegar un obsequio especial en la antesala de la edición 262 del Clásico Nacional, que obtuvo una gran respuesta en redes sociales y por el peleador que se considera 'mexicano'.

    Una playera del cuadro de Coapa con su nombre en la espalda y el número 25 fue por el El Grande Americano recibió por parte de los azulcrema.

    Cabe recordar que hay estrellas de la lucha libre que se ven identificados con el club americanista como es el caso de Alberto del Río, incluso dentro del show de la WWE fanáticos de ambos deportes han reflejado su pasión por los de Coapa.

    Video El brutal mensaje desde WWE que trae loca a la afición del América

    Más sobre Más Deportes

    1 min
    Fresero Jr. revela la jugosa cantidad de dinero que pagó en una lucha

    Fresero Jr. revela la jugosa cantidad de dinero que pagó en una lucha

    1 min
    Andrea Becerra logra oro histórico para México en el Mundial de Tiro con Arco 2025

    Andrea Becerra logra oro histórico para México en el Mundial de Tiro con Arco 2025

    1 min
    The Rock sorprende con radical cambio físico y esto es lo que se sabe

    The Rock sorprende con radical cambio físico y esto es lo que se sabe

    1 min
    Bache provoca dura caída en el Maratón de la Ciudad de México

    Bache provoca dura caída en el Maratón de la Ciudad de México

    1 min
    Dominik Mysterio lanza reto a John Cena por el Campeonato Intercontinental

    Dominik Mysterio lanza reto a John Cena por el Campeonato Intercontinental

    Relacionados:
    Más DeportesLucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD