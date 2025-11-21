    Lucha Libre

    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo

    El luchador de WWE dijo que con sus logros ya tiene asegurado su lugar en el Salón de la Fama.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Dominik ningunea a Rey Mysterio y amenaza con acabar con su carrera

    Dominik Mysterio ninguneó a Rey Mysterio y su anillo del Salón de la Fama asegurando que, si él decide retirarse hoy, tiene asegurada su inducción al WWE Hall of Fame 2026.

    “Si yo me retiro mañana, el próximo abril yo tengo mi anillo del Salón de la Fama. Eso no me importa. Él puede enseñarle su anillo cualquier día porque si al siguiente día yo me retiro el próximo abril voy a estar en el Salón de la Fama”, dijo Dirty Dom para el podcast de Enmascarados TUDN.

    El luchador de WWE y Megacampeón de AAA destacó sus logros en su corta carrera, algo que a su papá le costó años de carrera. Y no dejó pasar la oportunidad de presumir sus logros extra ring conquistando los corazones de Liv Morgan y Rhea Ripley.

    “Yo lo tengo (asegurado) en el futuro. En mi carrera cortita de cinco años, ya tengo una carrera de Hall of Famer: dos veces campeón de NXT, campeón de parejas de Smackdown, Megacampeón de AAA, Liv, Rhea… con eso se dice todo”, añadió.

    Dominik Mysterio advirtió con quitar del camino a Rey Mysterio y retirarlo para siempre para que la gente no dude de que él es el “mejor Mysterio de todos los tiempos”.

    “Claro, eso es algo que siempre he querido hacer (retirarlo), si yo me digo el mejor Mysterio de todos los Mysterios, el Rey de los Luchadores, muchos piensan que el mejor luchador es Rey Mysterio, entonces qué tengo que hacer yo… tengo que quitar al otro Mysterio que viene siendo mi padre, se tiene que hacer lo que tiene que hacer”, sentenció.

