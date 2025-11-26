Sinead Kavanagh, luchadora de MMA irlandesa y amiga de Connor McGregor, hirió de manera leve a dos guardias civiles en un avión comercial en el aeropuerto de Gando en la Isla de Gran Canaria, en España.

En un video difundido por la AUGC Guardia Civil española en X se puede ver a los dos oficiales forcejear con la peleadora que es acompañada por otra mujer.

Todo ocurrió el lunes por la tarde-noche en el vuelo de Gran Canaria a Dublín de Ryanair. El avión se preparaba para despegar cuando la Guardia Civil fue alertada por la tripulación del desorden que Kavanagh estaba provocando y volvió a la terminal.

Entonces dos agentes subieron para detenerla, la mujer se negó a identificarse y se enfrentó a la seguridad negándose a abandonar la nave. Ahí, entonces las imágenes.

Gracias a ue uno de los guardianes que práctica lucha pudieron detenerla y fue puesta a disposición judicial, pero el martes fue dejada en libertad como investigada.

El video fue acompañado por un mensaje de la AUGC en que da cuenta de los guardias heridos y de baja tras frenar a la mujer.

Sinead Kavanagh fue cinco veces campeona de Irlanda de Boxeo antes de pasar a las artes marciales mixtas y en algún video de UPFRONT MMA en X se le puede ver entrenando (calentando) con McGregor e incluso la ha apoyado en alguna de sus peleas.

Ella estuvo entre en el top 10 de peso pluma entre abril y julio de 2021, y en marzo de 2022, según reporta The Sun y Fight Matrix.