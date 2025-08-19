    Más Deportes

    Esta estrella de la WWE sorprende cuando revela que le va al América

    Le gustan los tacos, las tostadas y se califica como mexicano, pero sorprendió cuando dijo a qué equipo de futbol apoya.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Estrella de la WWE revela su amor por el Club América

    Las Águilas del América es el equipo más ganador y uno de los más populares de la Liga MX, lo que genera que fuera de México sea uno de los clubes que mayor identidad o conocimiento se tenga cuando se habla del futbol mexicano.

    Incluso hay estrellas de la lucha libre que s e ven identificados con el club americanista como es el caso de Alberto del Río, incluso dentro del show de la WWE fanáticos de ambos deportes han reflejado su pasión por los de Coapa.

    PUBLICIDAD

    Esta vez fue el turno de una de las estrellas de la WWE, quien además de calificarse como mexicano, amante de los tacos y las tostadas, también reveló que su equipo deportivo favorito es el América.

    Se trata del Grande Americano, quien en una dinámica de pregunta respuesta, un ‘pin-pon’, destacó desde su signo zodiacal, hasta su ídolo de la lucha libre como el equipo al que apoya, que resultó ser el único tricampeón en la historia de los torneos cortos en México.

    Las declaraciones forman parte de los eventos previos al show de Triplemaníay que ha generado controversia incluso en su país por identificarse aún más con los mexicanos que por la cultura estadounidense, incluso su máscara es tricolor.


    Más sobre Más Deportes

    1 min
    Kemalito y Atlantis Junior les mandan regalos a Abelito y Aldo de Nigris de LCDLF

    Kemalito y Atlantis Junior les mandan regalos a Abelito y Aldo de Nigris de LCDLF

    3 min
    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune

    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune

    1 min
    La Casa de los Famosos: Abelito se 'prepara' para su lucha vs. Kemalito

    La Casa de los Famosos: Abelito se 'prepara' para su lucha vs. Kemalito

    1 min
    Mini Piratita Morgan II falleció, Pirata Morgan dio la noticia en redes sociales

    Mini Piratita Morgan II falleció, Pirata Morgan dio la noticia en redes sociales

    1 min
    Maluma se pone la máscara de Místico en pleno concierto en México

    Maluma se pone la máscara de Místico en pleno concierto en México

    Relacionados:
    Más DeportesLucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD