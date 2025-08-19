Video Estrella de la WWE revela su amor por el Club América

Las Águilas del América es el equipo más ganador y uno de los más populares de la Liga MX, lo que genera que fuera de México sea uno de los clubes que mayor identidad o conocimiento se tenga cuando se habla del futbol mexicano.

Esta vez fue el turno de una de las estrellas de la WWE, quien además de calificarse como mexicano, amante de los tacos y las tostadas, también reveló que su equipo deportivo favorito es el América.

Se trata del Grande Americano, quien en una dinámica de pregunta respuesta, un ‘pin-pon’, destacó desde su signo zodiacal, hasta su ídolo de la lucha libre como el equipo al que apoya, que resultó ser el único tricampeón en la historia de los torneos cortos en México.

Las declaraciones forman parte de los eventos previos al show de Triplemaníay que ha generado controversia incluso en su país por identificarse aún más con los mexicanos que por la cultura estadounidense, incluso su máscara es tricolor.