    Lucha Libre

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    El reggaetonero puertorriqueño visitó el CMLL aprovechando sus conciertos en la Ciudad de México.

    Video ¡Bad Bunny en el CMLL! Así fue captado Benito en la Arena México

    Bad Bunny aprovechó su gira de conciertos en la Ciudad de México para ver lucha libre mexicana en la función de este martes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

    El cantante de reggaetón puertorriqueño fue captado en las gradas de la Arena México con una sudadera negra con capucha y una máscara del Místico acompañado de sus amigos.

    Si bien nunca se le ve el rostro en los videos filtrados en redes sociales, la sospecha aumentó cuando fue asistido por elementos de seguridad de la Arena México para su ingreso y salida.

    Más tarde, el propio CMLL confirmó que Bad Bunny era el hombre misterioso que se sentó en primera fila del ringside de la función que contó con la lucha estelar de Místico y Titán vs. Ángel de Oro y Niebla Roja.

    Bad Bunny es fan de la lucha libre y ha sido luchador

    Bad Bunny es fan de la lucha libre, incluso ha sido luchador en su etapa en WWE en 2021, año en que ganó el Campeonato 24/7 y participó en el Royal Rumble y Wrestlemania 37.

    El Conejo Malo aterrizó en México para su serie de conciertos en el Estadio GNP que comienza este miércoles 10 de diciembre y culmina el domingo 21 de diciembre.

    Posteriormente, Bad Bunny se enfocará en su show que presentará en el Super Bowl LX que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

