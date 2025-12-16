    Lucha Libre

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    El luchador de WWE fue uno de los invitados de honor a la casita en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

    Video ¡Bad Bunny y Penta juntos! Así fue la visita del Zero Miedo a la casita

    Penta Zero Miedo aprovechó su estancia en México para asistir al concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México y ser uno de los invitados de honor a la famosa y polémica casita.

    El luchador mexicano ha estado ausente en WWE por una lesión en el hombro izquierdo que sufrió el mes pasado en una lucha ante Solo Sikoa en el torneo de John Cena.

    Penta se está tratando su lesión en México y aprovechó su baja de los rings para acudir al Estadio GNP donde Bad Bunny realiza una gira de conciertos que comenzó el pasado 10 de diciembre y terminará el próximo domingo 21 de diciembre.

    En los videos publicados por los fans en redes sociales se ve a Penta Zero Miedo en la casita del Conejo Malo, incluso se llegó a poner el famoso sombrero de paja a petición de la afición.

    El luchador de WWE agradeció el gesto y le obsequió una de sus máscaras al cantante puertorriqueño que presumió mientras cantaba en la casita en la que acuden personas cercanas a Benito, además de diferentes celebridades.

    Cabe recordar que, Bad Bunny es fan de la lucha libre. Hace unos días fue captado infraganti en la Arena México con la máscara del Místico para ver una función del CMLL.

    La casita de Bad Bunny causó polémica en México debido a su ubicación en la zona de General B, quedando lejos de General A, zona en que los fans pagaron más dinero.

    Debido al número de quejas, la boletera del concierto ofreció reembolso para las personas que compraron sus boletos en General A, pues el mapa, con la casita incluida, se reveló días antes de los conciertos y no cuando salieron a la venta los boletos.

