    Promesa de 20 años del basquetbol universitario fallece tras lesión en un juego

    El chico murió varios días después de recibir un codazo en la cabeza durante un partido.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Promesa del basquetbol universitario muere tras lesión en un juego

    Ethan Dietz, de 20 años y basquetbolista de Connors State College, de Oklahoma, murió el pasado martes 25 de noviembre tras recibir un codazo en la cabeza en el juego ante Grayson College, en Texas, el sábado 22 de noviembre.

    El chico universitario, de 2.03 metros de altura y originario de Vilonia, Arkansas, recibió el golpe y salió un par de minutos del partido. Regresó para jugar unos minutos más, siempre se tocaba la parte afectada.

    Finalmente salió de la duela y se mantuvo en la banca de su equipo. Al final del encuentro fue auxiliado por un compañero para dirigirse a los vestuarios. Ahí, por fin se decidió llevarlo al hospital donde finalmente, tras tres días, murió producto de la lesión.

    Por supuesto, ahora mismo la polémica en el deporte universitario es si el protocolo para estos casos es el correcto y si se actuó oportunamente.

    "Ethan ejemplició lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo", se lee en el comunicado emitido por la universidad y añade: "mientras el equipo y la comunidad de los Cowboys procesan su propio dolor, nos solidarizamos con su familia y amigos".

    Ethan cumpía con su primer año en Connors State College, y ante Grayson College, el día del percance, anotó seis puntos, consiguió cuatro rebotes, una asistencia y un bloqueo.

    En los ocho encuentros que había disputado en la temporada, el guardia promediaba 11 puntos por partido.

    Para el 1 de diciembre, en el campus universitario de Warner, Oklahoma se ha programado una vigilia en su honor para que familiares, miembros de la comunidad universitaria y familiares, le rindan un homenaje.

    Video Tragedia en el futbol femenil de USA: muere trágicamente con apenas 19 años

