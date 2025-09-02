Video ¡No es un partido más! Así puedes ver el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025

El Clásico América vs. Chivas no es un partido más del Apertura 2025 de la Liga MX o para alguno de estos equipos, es el juego con mayor rivalidad en la historia del futbol mexicano.

Será la edición 262 entre Águilas y el Guadalajara que se tiene previsto jugarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, que tuvo un veto por parte de autoridades locales de la Ciudad de México en el partido ante Pachuca.

¿CUÁNDO ES EL CLÁSICO NACIONAL AMÉRICA VS. CHIVAS?



El América vs. Chivas confrontará a dos equipos, que una vez más, viven realidades totalmente diferentes y que en los pronósticos la balanza se pone del lado del cuadro azulcrema.

Las Águilas son el segundo lugar del Apertura 2025 y aun está invicto, mientras que el Rebaño Sagrado se sitúa en el puesto 16, muy abajo en la tabla. El partido corresponderá a la Jornada 8 del actual certamen de la Liga MX.





Cuándo es el Clásico América vs. Chivas: El partido está programado para el sábado 13 de septiembre de 2025.

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre de 2025. Horario del Clásico América vs. Chivas: El juego iniciará a las 9:15PM del CT de México y en Estados Unidos a las 11:15PM del ET, 10:15PM del CT y 8:15PM del PT.

El juego iniciará a las 9:15PM del CT de México y en Estados Unidos a las 11:15PM del ET, 10:15PM del CT y 8:15PM del PT. Dónde ver el Clásico América vs. Chivas: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de la multiplataforma de TelevisaUnivision por Canal 5, Univision, TUDN, app y ViX en México y Estados Unidos.

En cuestión de antecedentes, Chivas no derrota al América en un partido de Liga MX, sin incluir Liguilla, desde la Jornada 7 del Clausura 2017 por marcador de 1-0 con gol de Ángel Zaldívar.