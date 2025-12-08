Lucha Libre Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México El Asteroide del Ring falló en su lance de meteorito y terminó impactando el suelo afuera del ring.

Video ¡Así fue la terrible caída de Neón que le provocó seria lesión!

El luchador Neón sufrió una dura caída que le provocó una lesión en plena función del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En una lucha de tercias, Neón intentó aplicar su viral lance de meteorito sobre Bárbaro Cavernario, pero se resbaló en la tercera cuerda y terminó impactando el suelo.

El característico y emocionante vuelo del Asteroide del Ring consiste en un doble salto sobre la tercera cuerda para después hacer un mortal y caer sobre el rival afuera del ring.

Bárbaro Cavernario no logró salvar a Neón y de inmediato se pidió el ingreso del servicio médico para atenderlo. El Asteroide del Ring abandonó la Arena México en camilla.

El CMLL lanzó un comunicado para confirmar la lesión de Neón y su baja para las próximas funciones tanto en la Arena México como para las funciones de Puebla, Guadalajara y Puebla que se lleven a cabo de este lunes 8 al viernes 12 de diciembre.