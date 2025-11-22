Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo
Derrotó a Volador Jr., en un duelo que quedará marcada como una de las más memorables en la historia reciente del torneo.
En un acontecimiento histórico para la Lucha Libre internacional, Místico volvió a grabar su nombre con letras de oro y plata al conquistar la Ópera Cup 2025, al vencer a Volador Jr., en un duelo que quedará marcada como una de las más memorables en la historia reciente del torneo.
La Opera Cup, cuyas raíces se remontan al siglo XIX, ha sido durante más de cien años un símbolo de prestigio, técnica y legado.
Antiguamente disputada en auténticas casas de ópera, MLW ha honrado su esencia al traer de regreso este emblemático trofeo, devolviéndole el brillo que lo distingue como una joya histórica del deporte.
Con esta nueva victoria, Místico reafirma su estatus como figura global de la Lucha Libre y añade un capítulo inolvidable a la historia del torneo, consolidándose como uno de los competidores más destacados en la era moderna de la Opera Cup.