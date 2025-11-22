Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo

En un acontecimiento histórico para la Lucha Libre internacional, Místico volvió a grabar su nombre con letras de oro y plata al conquistar la Ópera Cup 2025, al vencer a Volador Jr., en un duelo que quedará marcada como una de las más memorables en la historia reciente del torneo.

La Opera Cup, cuyas raíces se remontan al siglo XIX, ha sido durante más de cien años un símbolo de prestigio, técnica y legado.

Antiguamente disputada en auténticas casas de ópera, MLW ha honrado su esencia al traer de regreso este emblemático trofeo, devolviéndole el brillo que lo distingue como una joya histórica del deporte.