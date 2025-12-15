Lucha Libre Muere Salomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana La noticia conmocionó al mundo del pancracio nacional e internacional este lunes 15 de diciembre.

Por: Alonso Ramírez

Luto en la lucha libre: fallece famoso luchador estrella de CMLL y AAA

La Lucha Libre Mexicana está de luto, se dio a conocer que el gran Tim Hagood, mejor conocido como Salomón Grundy murió este lunes 15 de diciembre.

Aunque el famoso Granjero de Kentucky nació en San Antonio Texas, en México dejó un legado dentro del pancracio nacional desde su llegada en 1990.

El luchador hizo su historia en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y después en la marca de la Lucha Libre AAA.

Sus duelos más recordados fueron contra la icónica tercia de Brazo de Plata, Brazo de Oro y El Brazo. Además, el gigante arrebató la cabellera a figuras reconocidas como Brazo de Plata y, en otra ocasión, a su compañero de dupla, Aaron Grundy.

Su personaje se caracterizó por una imagen ruda con barba abundante, cabello largo y su distintivo overol de mezclilla.