    Más Deportes

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México

    Por primera vez en la historia se realizará un emocionante triangular con Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Sorprenden a Místico! Averno lo rinde con una llave poderosa

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México. El cierre de año del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) promete ser fenomenal, este viernes Espectacular en la Arena México se vivirá la gran final del Torneo La Leyenda Azul, además de la llegada de estrellas de All Elite Wrestling (AEW).

    Por primera vez en la historia, la final del Torneo La Leyenda Azul se realizará en un emocionante triangular, con Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario, quienes brindarán el máximo para alzarse con una valiosa victoria en el encuentro semifinal.

    A unos días de la séptima defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, Gran Guerrero tendrá un nuevo desafío de alto calibre, exponer el título ante Claudio Castagnoli de AEW, en un duelo de poder a poder.

    Otra de las contiendas titulares de la noche, será cuando Ángel de Oro y Niebla Roja expongan el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, frente a Wheeler Yuta y Daniel Garcia, integrantes de la agrupación Death Riders.

    Más emociones se vivirán cuando el asombroso estilo de Capitán Suicida, Fugaz y El Audaz se haga presente ante Vegas Depredador, Villano III Jr. y Yutani. Mientras que las Amazonas se harán presentes, con un match relámpago con límite de 10 minutos entre La Jarochita y Olympia.

    En la segunda lucha de la noche, Astral y Fury Boy unirán fuerzas frente a Draego y Troyano. Por su parte, Shockercito y Minos II arrancarán con las emociones de una función que es imperdible.

    Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL se encuentran disponibles en las taquillas de la arena, o pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster.

