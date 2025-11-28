Claudia Sheinbaum, presidenta de México, entregó este viernes el Premio Nacional del Deporte 2025 que celebró sus 50 años.

El ganador en la categoría profesiona fue el ciclista Isaac del Toro, tras terminar la campaña en el tercer puesto del ranking mundial.

PUBLICIDAD

Mientras en el deporte no profesional recibieron el galardón el clavadista Osmar Olvera, la aruero Andrea Becerra, la marchista Alegna González y el lanzador de bala Uziel Muñoz. Todos medallistas mundiales de sus especialidades atléticas.

Luis López y Osiris Machado (ambos de para atletismo) de llevaron el premio en deporte paralímpico.

En la categoría juez y árbitro, Araceli Ornelas de la disciplina de taekwondo, y Karen Montellano de Para Powerliftinh hicieron lo propio.

Alejandro Laberdesque, de atletismo, y Karen Montellano, de tiro con arco, recibieron el premio como entrenadores.

Y en trayectoria deportiva, el patinador Donovan Carrillo, la clavadista Gaby Agúndez, el paralímpico en natación Arnulfo Castorena y la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez también lo recibieron.

Finalmente, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez lo ganó en la categoría al fomento al deporte.

Todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025:

Deporte profesional

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna González Muñoz (Atletismo)

Uziel Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)

Deporte paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela (Para Atletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (Para Atletismo)

PUBLICIDAD

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Velasco González (Para Powerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Agúndez García (Clavados)

Donovan Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Fomento al deporte

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez