    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe: los príncipes mexicanos del esquí alpino en Juegos Olímpicos

    Hubertus von Hohenlohe y Sarah Schleper son atletas de renombre en la historia del deporte mexicano al tener múltiples participaciones en Juegos Olímpicos.

    Por:
    Ricardo Escartín
    México tiene la fortuna de tener dos esquiadores alpinos con múltiples participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno. Sarah Schleper concluye Milano Cortina 2026 este domingo tras encarar el descenso en el Super-G, lo que significó su séptima aparición olímpica en Milano Cortina 2026, cuatro para Estados Unidos y tres para su país adoptivo.

    Pero antes de ella hubo una figura muy particular que llegó a seis ediciones representando a México en cada una de ellas. Se trata de Hubertus von Hohenlohe, un noble descendiente de príncipes alemanes.

    Von Hohenlohe, ejemplo de longevidad olímpica


    Su herencia familiar es muy rica en historia, pues es descendiente de las dinastías más añejas de la historia de Alemania.

    Hubertus von Hohenlohe es hijo del príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, descendiente de la Casa Hohenlohe, una de las dinastías de nobles alemanes más antiguas, ya que data del año 1153.

    Su madre es la princesa Ira von Fürstenberg, perteneciente a la Casa de Fürstenberg, cuya fundación fue en el año 1250.

    Su bisabuelo paterno fue el mexicano Manuel Adrián de Yturbe y del Villar, diplomático y representante de México en el Exterior durante el Porfiriato.

    Su gusto por el esquí alpino se dio porque su familia se mudó de la Ciudad de México (donde nació en 1959) a Austria, país que se considera como la potencia histórica de este deporte.

    Más tarde fundó la Federación Mexicana de Deportes de Invierno en 1981, y decidió representar a su país natal en Sarajevo 1984, donde fue el abanderado y único integrante de la delegación.

    Esto significó el regreso del país a citas olímpicas invernales luego de 56 años, cuando un equipo de bobsleigh participó en St. Moritz 1928.

    Posteriormente, von Hohenlohe escribió su leyenda en cinco ediciones más: Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014, siendo en estas últimas tres también el abanderado.

    De todas las justas que compitió, la primera fue bastante especial, ya que obtuvo su mejor puesto: 26º de la disciplina del slalom.

    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe representan dos de los atletas con más renombre en la historia del deporte en México.

