    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026

    El moguls doble otorga una medalla más a Kingsbury quien cerrará su ilustre carrera olímpica.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video La leyenda Mikael Kingsbury da el primer oro a Canadá en Milano Cortina 2026


    Mikael Kingsbury le dio a Canadá su primera medalla de oro de Milano Cortina 2026 este domingo 15 de febrero con la victoria en los moguls dobles, una prueba de reciente inclusión en el programa olímpico del esquí acrobático.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón
    1 mins

    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper explica, con esquí en mano, la razón de su descalificación
    2 mins

    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper explica, con esquí en mano, la razón de su descalificación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Salve, Federica Brignone! Suma su segundo oro olímpico después de una grave lesión
    2 mins

    ¡Salve, Federica Brignone! Suma su segundo oro olímpico después de una grave lesión

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón
    2 mins

    Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico
    2 mins

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada
    7 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta
    1 mins

    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Es la quinta medalla de Kingsbury en Juegos Olímpicos de invierno y la segunda de oro. Desde Sochi 2014, incluidos estos Juegos, no ha faltado en el podio de los moguls y en Pyeongchang 2018 se llevó la presea dorada.

    Kingsbury disputó la Final con el japonés Horishima Ikuma, quien no logró tomar una de las rampas, lo cual lo sacó de contienda. El nipón lo supo al cruzar la meta y mostró su frustración.

    Previamente, el australiano Matt Graham venció a otro japonés, Shimakawa Takuya, en el duelo por el bronce.

    Se trata de la última ocasión en la que veremos a Kingsbury dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno, justo cuando tiene su quinta aparición en la máxima justa invernal.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno