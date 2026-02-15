Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026 El moguls doble otorga una medalla más a Kingsbury quien cerrará su ilustre carrera olímpica.

Video La leyenda Mikael Kingsbury da el primer oro a Canadá en Milano Cortina 2026



Mikael Kingsbury le dio a Canadá su primera medalla de oro de Milano Cortina 2026 este domingo 15 de febrero con la victoria en los moguls dobles, una prueba de reciente inclusión en el programa olímpico del esquí acrobático.

Es la quinta medalla de Kingsbury en Juegos Olímpicos de invierno y la segunda de oro. Desde Sochi 2014, incluidos estos Juegos, no ha faltado en el podio de los moguls y en Pyeongchang 2018 se llevó la presea dorada.

Kingsbury disputó la Final con el japonés Horishima Ikuma, quien no logró tomar una de las rampas, lo cual lo sacó de contienda. El nipón lo supo al cruzar la meta y mostró su frustración.

Previamente, el australiano Matt Graham venció a otro japonés, Shimakawa Takuya, en el duelo por el bronce.

Se trata de la última ocasión en la que veremos a Kingsbury dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno, justo cuando tiene su quinta aparición en la máxima justa invernal.