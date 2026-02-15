Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Sarah Schleper explica, con esquí en mano, la razón de su descalificación La esquiadora mexicana relató frente a las cámaras el por qué fue descalificada en su última competencia en Milano Cortina 2026.

Video Explicado por la propia Sarah Schleper: por esto la descalificaron

Sarah Schleper, esquiadora mexicana, compitó en el slalom gigante del esquí alpino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 y fue descalificada después de la carrera 1.

Posteriormente, y en entrevista exclusiva para Jocelin Flores, reportera de TUDN, Sarah Schleper relató no solo su sentir, sino la razón exacta de por qué la descalificaron.

Con un esquí en mano, Schleper, quien tiene aparición ya en siete Juegos Olímpicos, relató el motivo para TUDN.

"Me ha pasado otra vez, estoy haciendo todo para mí, hay reglas para nuestra seguridad, entiendo eso, no quiero romper reglas, obvio quiero hacerlo bien, pero también es mucho trabajo, todos tienen su servicio, sus fisios, yo estoy haciendo todo sola, la medí, no es mi esquí, pero es esta parte, debe ser menos de 50 y yo estaba en 51, es terrible la noticia, debes estar adentro de las reglas", dijo Schleper.

De esta forma, Schleper lamentó que su actuación en Milano Cortina acabara de esta manera... o no tanto, ya que señaló que todavía resta por ver la competencia de su hijo, Lasse Gaxiola, quien se pondrá los esquís por segunda vez en estos Juegos Olímpicos el lunes 16 de febrero.

¿SARAH SCHLEPER SE RETIRA DE JUEGOS OLÍMPICOS?



La veterana esquiadora, quien vivió sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, no relató si dejará definitivamente la competencia olímpica, aunque admitió que Milano Cortina 2026 bien pudo ser su despedida de estas competencias.

"Pues he corrido aquí en Cortina mil veces, es casi mi lugar favorito en correr, no me gusta la pista, es bastante plano, me gusta más empinado, pero me gusta la atmósfera, me encantan las montañas, la comida italiana, es muy padre estar aquí otra vez, pueden ser mis últimas competencias en Juegos Olímpicos, después de esta voy a pensar en más, pero como dije antes, voy a dejar a las más jóvenes correr, si hay, es importante para mí, que viva Cortina, que viva Milano Cortina, que vivan los Juegos Olímpicos y que viva México.

"Todavía puedo esquiar bien, me gusta cómo bajé, puedo despedir los Juegos Olímpicos esta vez con un orgullo que sí puedo esquiar bien para México", concluyó.