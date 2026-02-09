Juegos Olímpicos Mexicanos HOY en Juegos Olímpicos: horario, calendario y resultados EN VIVO en Milano Cortina 2026 Conoce el día a día de los mexicanos en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo se prepara para debutar en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 están ya en marcha y los deportistas mexicanos tienen competencia como parte de la magna justa invernal.

Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lassse Gaxiola, cinco atletas mexicanos en acción en tres disciplinas y, potencialmente, ocho eventos dentro de Milano Cortina 2026.

Los cinco atletas mexicanos en acción están ya en tierras olímpicas. Cabe recordar que Donovan Carrillo y Sarah Schleper son los elementos que tuvieron el honor de ser los abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, por cierto, por segunda ocasión consecutiva.

MEXICANOS EN ACCIÓN: PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS MILANO CORTINA 2026



El primer atleta mexicano en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno será Donovan Carrillo, mientras que el último será Lasse Gaxiola, unos días de auténtica adrenalina para el país que espera conocer la actuación de los cinco representantes.

Donovan Carrillo - Patinaje artístico

Programación y resultados de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos:

Programa corto: martes 10 de febrero, 11:30 am

Programa libre (si clasifica): viernes 13 de febrero, 12:00 pm

Sarah Schleper - Esquí alpino



La experimentada Sarah Schleper que vive sus séptimos Juegos Olímpicos presumió en redes sociales las indicaciones que tuvo a la hora de la ceremonia inaugural el viernes pasado.

Programación y resultados de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos:

Súper G: jueves 12 de febrero, 4:30 am

Slalom gigante: domingo 15 de febrero, 3:00 y 6:30 am

Regina Martínez - Esquí de fondo

Programación y resultados de Regina Martínez en los Juegos Olímpicos:

10 km. salida por intervalos: jueves 12 de febrero, 6:00 am.

Allan Corona - Esquí de fondo

Programación y resultados de Allan Corona en los Juegos Olímpicos:

10 km. salida por intervalos: viernes 13 de febrero, 4:45 am.

Lasse Gaxiola - Esquí alpino

Programación y resultados de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos:

Slalom gigante: sábado 14 de febrero, 3:00 y 6:30 am.

Slalom: lunes 16 de febrero, 3:00 y 6:30 am.