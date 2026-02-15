    Milano Cortina 2026

    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno

    En 102 años de historia de los Juegos Olímpicos de invierno, Johannes Hoesflot Klaebo es el primero que gana nueve medallas de oro y supera a tres compatriotas en el medallero individual.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Johannes Hoesflot Klaebo gana su noveno oro en JJOO de invierno

    Johannes Hoesflot Klaebo es sinónimo de grandeza, ya que con el oro de Noruega en el relevo de 4 x 7.5 km. del esquí de fondo, se convierte en el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno.

    Klaebo sumó su novena medalla de oro en la magna justa invernal y cuarta de Milano Cortina 2026, al tomar la última posta del relevo noruego.

    PUBLICIDAD

    Y es que Johannes Hoesflot Klaebo amenazó con ganar seis oros en estos Juegos. Su misión permanece en curso, pues ha ganado las cuatro competencias en las que se ha presentado.

    Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart le entregaron el relevo a Klaebo con 12.2 segundos de ventaja, para rematar un oro que parecía predestinado. Los nórdicos firmaron un registro de 1:04:24.5.

    Francia cruzó la meta en segundo lugar a 22.2 segundos de los campeones e Italia amarró otro podio con el bronce, a 47.9 segundos de los noruegos.

    Johannes Hoesflot Klaebo cruzó la meta en el último relevo de Noruega.
    Johannes Hoesflot Klaebo cruzó la meta en el último relevo de Noruega.
    Imagen Getty Images

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico
    2 mins

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada
    7 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta
    1 mins

    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro
    1 mins

    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa
    1 mins

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad
    2 mins

    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    El palmarés olímpico de Johannes Hoesflot Klaebo

    Johannes Hoesflot Klaebo rompió un empate histórico con otros tres ganadores de ocho oros en los Juegos Olímpicos de invierno.

    Hasta antes de Milano Cortina 2026, Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen y Bjørn Dæhlie, eran los atletas olímpicos invernales más condecorados con ocho medallas de oro.

    Estas son las medallas olímpicas de Johannes Hoesflot Klaebo:

    Pyeongchang 2018


    🥇 Sprint por equipos
    🥇 Sprint clásico
    🥇 Relevo 4 x 10 km.

    Beijing 2022


    🥇 Sprint libre
    🥇 Sprint clásico por equipos
    🥈 Relevo 4 x 10 km.
    🥉 15 km por intervalos clásicos

    Milano Cortina 2026


    🥇 Salida masiva libre intervalos 10 km.
    🥇 Esquiatlón 10 + 10 km.
    🥇 Sprint clásico
    🥇 Relevo 4 x 7.5 km.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos