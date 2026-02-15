Milano Cortina 2026 Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno En 102 años de historia de los Juegos Olímpicos de invierno, Johannes Hoesflot Klaebo es el primero que gana nueve medallas de oro y supera a tres compatriotas en el medallero individual.

Video Johannes Hoesflot Klaebo gana su noveno oro en JJOO de invierno

Johannes Hoesflot Klaebo es sinónimo de grandeza, ya que con el oro de Noruega en el relevo de 4 x 7.5 km. del esquí de fondo, se convierte en el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno.

Klaebo sumó su novena medalla de oro en la magna justa invernal y cuarta de Milano Cortina 2026, al tomar la última posta del relevo noruego.

PUBLICIDAD

Y es que Johannes Hoesflot Klaebo amenazó con ganar seis oros en estos Juegos. Su misión permanece en curso, pues ha ganado las cuatro competencias en las que se ha presentado.

Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart le entregaron el relevo a Klaebo con 12.2 segundos de ventaja, para rematar un oro que parecía predestinado. Los nórdicos firmaron un registro de 1:04:24.5.

Francia cruzó la meta en segundo lugar a 22.2 segundos de los campeones e Italia amarró otro podio con el bronce, a 47.9 segundos de los noruegos.

Johannes Hoesflot Klaebo cruzó la meta en el último relevo de Noruega. Imagen Getty Images

El palmarés olímpico de Johannes Hoesflot Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo rompió un empate histórico con otros tres ganadores de ocho oros en los Juegos Olímpicos de invierno.

Hasta antes de Milano Cortina 2026, Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen y Bjørn Dæhlie, eran los atletas olímpicos invernales más condecorados con ocho medallas de oro.

Estas son las medallas olímpicas de Johannes Hoesflot Klaebo:

Pyeongchang 2018



🥇 Sprint por equipos

🥇 Sprint clásico

🥇 Relevo 4 x 10 km.

Beijing 2022



🥇 Sprint libre

🥇 Sprint clásico por equipos

🥈 Relevo 4 x 10 km.

🥉 15 km por intervalos clásicos

Milano Cortina 2026



🥇 Salida masiva libre intervalos 10 km.

🥇 Esquiatlón 10 + 10 km.

🥇 Sprint clásico

🥇 Relevo 4 x 7.5 km.