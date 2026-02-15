juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 Sarah Schleper es descalificada en el que es posiblemente su último día en Juegos Olímpicos La competidora mexicana logra terminar el trayecto, pero se queda fuera de la disputa de los primeros lugares en el esquí alpino.

Video ¡No deja de sonreir! Así fue la Carrera 1 de Sarah Schleper en el slalom gigante

Sarah Schleper, legendaria mexicana en acción que tiene siete Juegos Olímpicos de Invierno en su haber, cumplió con terminar la carrera 1 del slalom gigante del esquí alpino dentro del noveno día de actividades en Milano Cortina 2026 aunque fue descalificada posteriormente.

La esquiadora mexicana no logró superar el corte para la disputa para la Final de la competición y quedó en el lugar 45 tras la primera carrera inmediatamente al acabarla, aunque posteriormente, fue descalificada.

De esta forma, Sarah Schleper solamente completará su actuación, sin disputa de medallas, en lo que bien podría ser su último día de competencia oficial en unos Juegos Olímpicos.

La competidora de 46 años ya realizó un récord al ser la primera madre en competir en una misma edición de Juegos Olímpicos que su hijo, en este caso, Lasse Gaxiola.

Sarah Schleper ya había competido en el Super G dentro de Milano Cortina 2026 y con el slalom gigante, se despide del norte de Italia y, muy posiblemente, también de su carrera dentro de Juegos Olímpicos.