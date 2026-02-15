    juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026

    Sarah Schleper es descalificada en el que es posiblemente su último día en Juegos Olímpicos

    La competidora mexicana logra terminar el trayecto, pero se queda fuera de la disputa de los primeros lugares en el esquí alpino.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡No deja de sonreir! Así fue la Carrera 1 de Sarah Schleper en el slalom gigante

    Sarah Schleper, legendaria mexicana en acción que tiene siete Juegos Olímpicos de Invierno en su haber, cumplió con terminar la carrera 1 del slalom gigante del esquí alpino dentro del noveno día de actividades en Milano Cortina 2026 aunque fue descalificada posteriormente.

    PUBLICIDAD

    Relacionado

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico
    1 mins

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper vuelve a escena
    5 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta
    1 mins

    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro
    1 mins

    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa
    1 mins

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad
    2 mins

    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La esquiadora mexicana no logró superar el corte para la disputa para la Final de la competición y quedó en el lugar 45 tras la primera carrera inmediatamente al acabarla, aunque posteriormente, fue descalificada.

    De esta forma, Sarah Schleper solamente completará su actuación, sin disputa de medallas, en lo que bien podría ser su último día de competencia oficial en unos Juegos Olímpicos.

    La competidora de 46 años ya realizó un récord al ser la primera madre en competir en una misma edición de Juegos Olímpicos que su hijo, en este caso, Lasse Gaxiola.

    Sarah Schleper ya había competido en el Super G dentro de Milano Cortina 2026 y con el slalom gigante, se despide del norte de Italia y, muy posiblemente, también de su carrera dentro de Juegos Olímpicos.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.