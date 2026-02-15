    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación

    Vaya momento que dio la esquiadora mexicana en su despedida de Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Sarah Schleper, esquiadora mexicana que entró en acción este domingo 15 de feberero en Milano Cortina 2026, regaló un momento insólito durante su última aparición en estos Juegos Olímpicos.

    La también estadounidense se dirigió al público para gritar que fue descalificada de la competencia del slalom gigante dentro del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    "Espero que no estén enojados", gritó Schleper al finalizar el evento y al relatar también que fue eliminada después de la carrera 1.

    La propia Sarah Schleper explicó también que un milímetro de más en su esquí fue la causa de que la descalificaran de la competencia en el slalom gigante.

    Después, posó con la bandera de México y echó vítores al país que la ha recibido con los brazos abiertos en lo que podría ser, también, su última aparición en Juegos Olímpicos.

