Milano Cortina 2026 Países Bajos repite 1-2 en patinaje de velocidad, pero con Femke Kok con el oro Femke Kok, Jutta Leerdman y Miho Takagi obtuvieron el oro, la plata y el bronce en los 500 metros del patinaje de velocidad; días antes, en la prueba de los 1000 metros, también estuvieron en el podio.

Esto ya lo vimos. O casi. La neerlandesa Femke Kok le arrebató el oro a su compatriota Jutta Leerdam en los 500 metros del patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026 e impuso nuevo récord olímpico al detener el reloj en 36.49 segundos.

Jutta marcó un tiempo de 37.15 para quedarse con el segundo puesto, mientras que el bronce fue para la japonesa Miho Takagi, llegó a la meta en 37.27 segundos.

Esta postal la vimos días antes, pero con los dos primeros puestos al revés, cuando Leerdam acaparó el foco mediático al obtener la presea dorada en los 1000 metros, con récord olímpico incluído, dejando a Kok con la plata.

Increíblemente, en esa carrera Takagi también se plantó en el tercer peldaño del podio.

Las mismas atletas del podio de los 1000 m., pero esta vez con las neerlandesas Femke Kok y Jutta Leerdam intercambiadas. Imagen Getty Images

Así fue la final con podio repetido

Jutta salió por dentro en el par 12 junto con la alemana Sophie Warmuth. El arranque fue explosivo y limpio por parte de ambas, siendo ligeramente superior Warmuth en los primeros 100 metros.

En la última curva, Leerdam realizó un cierre agresivo para lograr una rápida llegada con 37.15, y de esta forma colocarse momentáneamente en el primer puesto.

Su novio Jake Paul estuvo presente en la grada ‘ orange’, por lo que se enviaron besos y corazones a la distancia luego del resultado.

El turno era para su compatriota, quien en el par 15 largó por fuera junto con la estadounidense Erin Jackson, campeona de Beijing 2022.

Kok realizó una salida con mucho impulso. Cerró con fuerza en el último tramo para llegar con amplia ventaja a la línea de meta y obtener, con un tiempo de 36.49, el oro con récord olímpico. Jackson terminó en el quinto lugar general.

El récord olímpico anterior no había podido ser abatido desde que se impuso en Pyeognchang 2018.

Takagi largó por fuera en el par 4 junto con Jingziqian Wang, de China. La salida fue pareja en los 100 metros.

La japonesa atacó por la parte interna en la última curva y se impuso con mucha ventaja de diferencia a la china.