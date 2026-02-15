Milano Cortina 2026 Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón Dos tiros fallados y una penalización por parte del francés Jacquelin fue lo que dio el oro al sueco Ponsiluoma, en la persecución 12.5 km del biatlón de Milano Cortina 2026.



Constante, preciso e imparable, son las cualidades que le abrieron la puerta al sueco Martin Ponsiluoma para abrazar la medalla de oro en persecución 12.5 km masculino del biatlón, en el noveno día de actividades de Milano Cortina 2026.

El atleta de 30 años llegó a la línea final de la Arena de Biatlón Anterselva con una carrera marcada por la constancia en las zonas de recorrido y la precisión en las cuatro zonas de disparo, donde de las 20 dianas que tuvo que disparar, solamente falló en una de ellas.

Ponsiluoma comenzó la prueba como el séptimo en la salida. Fue hasta el kilómetro 7 donde escaló posiciones hasta llegar al segundo puesto, solo 34.5 segundos atrás del francés Emilien Jacquelin, uno de los favoritos a llevarse el título olímpico.

El factor clave que definió el oro apareció en la cuarta ronda de tiro, donde el francés no pudo atinar a dos de las últimas cinco dianas, siendo merecedor de dos vueltas de penalización en un circuito extra de 150 metros.

Ponsiluoma, quien no falló ninguna bala en esa ronda, no dudó en aprovechar estos errores y desde el kilometro 9.5 hasta el final del circuito lideró con amplia ventaja.

El sueco detuvo el cronómetro en 31:11.9, y fue tan explosivo en los últimos kilómetros, que el noruego Sturla Holm Laegreid se quedó con la plata con una desventaja de 20.6 segundos a comparación del primer puesto.

El bronce se lo adjudicó Jacquelin, con 29.7 segundos de desventaja en comparación del tiempo de Ponsiluoma. El galo también fue constante a lo largo de todo el recorrido, pero esos dos tiros fallados fueron los que le jugaron en contra.