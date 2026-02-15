    Milano Cortina 2026

    Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón

    Dos tiros fallados y una penalización por parte del francés Jacquelin fue lo que dio el oro al sueco Ponsiluoma, en la persecución 12.5 km del biatlón de Milano Cortina 2026.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Martin Ponsiluoma se lleva el oro en persecución de biatlón

    Constante, preciso e imparable, son las cualidades que le abrieron la puerta al sueco Martin Ponsiluoma para abrazar la medalla de oro en persecución 12.5 km masculino del biatlón, en el noveno día de actividades de Milano Cortina 2026.

    El atleta de 30 años llegó a la línea final de la Arena de Biatlón Anterselva con una carrera marcada por la constancia en las zonas de recorrido y la precisión en las cuatro zonas de disparo, donde de las 20 dianas que tuvo que disparar, solamente falló en una de ellas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico
    2 mins

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada
    7 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta
    1 mins

    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro
    1 mins

    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa
    1 mins

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad
    2 mins

    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Ponsiluoma comenzó la prueba como el séptimo en la salida. Fue hasta el kilómetro 7 donde escaló posiciones hasta llegar al segundo puesto, solo 34.5 segundos atrás del francés Emilien Jacquelin, uno de los favoritos a llevarse el título olímpico.

    El factor clave que definió el oro apareció en la cuarta ronda de tiro, donde el francés no pudo atinar a dos de las últimas cinco dianas, siendo merecedor de dos vueltas de penalización en un circuito extra de 150 metros.

    Ponsiluoma, quien no falló ninguna bala en esa ronda, no dudó en aprovechar estos errores y desde el kilometro 9.5 hasta el final del circuito lideró con amplia ventaja.

    Martin Ponsiluoma se llevó un oro que parecía improbable.
    Martin Ponsiluoma se llevó un oro que parecía improbable.
    Imagen Getty Images


    El sueco detuvo el cronómetro en 31:11.9, y fue tan explosivo en los últimos kilómetros, que el noruego Sturla Holm Laegreid se quedó con la plata con una desventaja de 20.6 segundos a comparación del primer puesto.

    Hace unos días atrás, Laegreid acaparó los reflectores cuando, luego de haber ganado el bronce en los 20 km., confesó haberle sido infiel a su novia.

    El bronce se lo adjudicó Jacquelin, con 29.7 segundos de desventaja en comparación del tiempo de Ponsiluoma. El galo también fue constante a lo largo de todo el recorrido, pero esos dos tiros fallados fueron los que le jugaron en contra.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos