Milano Cortina 2026 ¡Salve, Federica Brignone! Suma su segundo oro olímpico después de una grave lesión Federica Brignone pasó de reventarse la tibia y la cabeza del peroné hace 10 meses a conseguir su segunda medalla de oro en Milano Cortina 2026, ahora en el slalom gigante del esquí alpino.

Federica Brignone conquista el slalom gigante de Milano Cortina 2026

Federica Brignone hizo de lo imposible, algo posible. La italiana se consagró en el noveno día de actividades de Milano Cortina 2026 como una de las grandes figuras de esta edición luego de proclamarse doble campeona olímpica, ahora en el slalom gigante del esquí alpino.

El doble oro se cataloga como algo inesperado, pues 10 meses antes Brignone se reventó la tibia y la cabeza del peroné durante el Campeonato de Italia de slalom gigante en Alpe Lusia.

Se tenía predestinada una recuperación de dos años; sin embargo, desafió a su cuerpo tal y como lo hizo Lyndsey Vonn en el descenso , pero la suerte le jugó a favor de la italiana.

Federica Brignone solo entrenó tres semanas antes del inicio de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

Dos descensos impecables de Federica Brignone

“La Tigresa”, como se le conoce a Brignone, realizó una primera manga sobresaliente al pausar el crono en 1:03.23, suficiente para llegar a la segunda carrera en estado de favorita.

Sin tenerle miedo a los posibles panoramas adversos, Brignone atacó el recorrido de Tofane en una carrera impecable, donde realizó un descenso limpio con un manejo balanceado en su conducción y una precisión propia de la categoría de la italiana para atacar las puertas.

Cuando llegó a la línea de meta, obtuvo un tiempo combinado de 2:13.50, mientras un sector del público enloquecía tras su llegada.

Sara Hector, de Suecia y Thea Louise Stjernesund, de Noruega, inmediatamente se inclinaron ante ella en señal de alabanza y respeto.

Para esta prueba no se entregó el bronce, pues fueron justamente ellas quienes lograron medalla de plata luego de empatar su tiempo en 2:14.12, otra de las razones que hizo único el evento.

Curiosamente, Hector y Stjernesund tuvieron exactamente los mismos tiempos en sus dos descensos, con 1:03.97 y 1:10.15.

Federica Brignone se cuelga su quinta medalla olímpica en su carrera, luego del bronce en Pyeongchang 2018, plata y bronce en Beijing 2022, y dos oros en el supergigante y el eslalon gigante en Milano Cortina 2026.