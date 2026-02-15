    Milano Cortina 2026

    Gran Bretaña entra al club de medallistas de oro en snowboard cross mixto

    En Milano Cortina 2026, el equipo de Gran Bretaña formado por Huw Nightingale y Charlotte Bankes entró al club de medallistas de oro en la historia del snowboard cross.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Oro para Gran Bretaña en relevos mixtos del snowboard cross

    En accidentada carrera, Gran Bretaña, conformado por Huw Nightingale y Charlotte Bankes, consigue la medalla de oro en la Gran Final de snowboard cross por equipos mixtos, en el noveno día de Milano Cortina 2026 y con esto se convierte en apenas el segundo país que consigue el primer puesto.

    Y es que esta disciplina formó parte del programa olímpico por primera vez apenas hace cuatro años, cuando en Beijing 2022 la dupla de Estados Unidos se hizo con el lugar más alto del podio.

    PUBLICIDAD

    Una Gran Final accidentada

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón
    1 mins

    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper explica, con esquí en mano, la razón de su descalificación
    2 mins

    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper explica, con esquí en mano, la razón de su descalificación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Salve, Federica Brignone! Suma su segundo oro olímpico después de una grave lesión
    2 mins

    ¡Salve, Federica Brignone! Suma su segundo oro olímpico después de una grave lesión

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón
    2 mins

    Martin Ponsiluoma aprovecha errores de Emilien Jacquelin para robarse el oro en biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo suma noveno oro y es el atleta más ganador en los JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico
    2 mins

    Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada
    7 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 15 de febrero: Sarah Schleper es descalificada

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta
    1 mins

    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Durante todo el trayecto de la ola uno varonil, el francés Loan Bozzolo, vestido con la casaca roja, se fue arriba del grupo por mucha ventaja al atacar el recorrido con agresividad.

    Pegado atrás se encontraba el británico Huw Nightingale, quien no pudo rebasarlo.

    El drama apareció en la última curva, donde el australiano Adam Lambert se terminó cayendo luego de un contacto con la parte trasera del snowboard de Lorenzo Sommara, por lo que recibió una penalización de tiempo.

    Huw Nightingale y Charlotte Bankes se llevaron el oro en la segunda ocasión que se celebra esta prueba en JJOO.
    Huw Nightingale y Charlotte Bankes se llevaron el oro en la segunda ocasión que se celebra esta prueba en JJOO.
    Imagen Getty Images

    Para la ola femenil, todo parecía indicar que la francesa Lea Casta le daría a su equipo el oro, pero la británica Charlotte Bankes aprovechó una de las curvas finales para rebasarla por dentro y hacerse líder de la carrera hasta la línea de meta.

    La plata fue para Italia de la mano de Michela Moiol, que días atrás se colgó bronce en snowboard cross femenino, mientras que el tercer lugar fue para Francia de la mano de Lea Casta.

    La decepción fue por parte del equipo australiano; por la penalización de Lambert, Jossie Baff, quien días antes obtuvo el primer oro para su país en snowboard cross, tuvo que salir rezagada del resto de competidoras.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos