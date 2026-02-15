Milano Cortina 2026 Gran Bretaña entra al club de medallistas de oro en snowboard cross mixto En Milano Cortina 2026, el equipo de Gran Bretaña formado por Huw Nightingale y Charlotte Bankes entró al club de medallistas de oro en la historia del snowboard cross.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Oro para Gran Bretaña en relevos mixtos del snowboard cross

En accidentada carrera, Gran Bretaña, conformado por Huw Nightingale y Charlotte Bankes, consigue la medalla de oro en la Gran Final de snowboard cross por equipos mixtos, en el noveno día de Milano Cortina 2026 y con esto se convierte en apenas el segundo país que consigue el primer puesto.

Y es que esta disciplina formó parte del programa olímpico por primera vez apenas hace cuatro años, cuando en Beijing 2022 la dupla de Estados Unidos se hizo con el lugar más alto del podio.

PUBLICIDAD

Una Gran Final accidentada

Durante todo el trayecto de la ola uno varonil, el francés Loan Bozzolo, vestido con la casaca roja, se fue arriba del grupo por mucha ventaja al atacar el recorrido con agresividad.

Pegado atrás se encontraba el británico Huw Nightingale, quien no pudo rebasarlo.

El drama apareció en la última curva, donde el australiano Adam Lambert se terminó cayendo luego de un contacto con la parte trasera del snowboard de Lorenzo Sommara, por lo que recibió una penalización de tiempo.

Huw Nightingale y Charlotte Bankes se llevaron el oro en la segunda ocasión que se celebra esta prueba en JJOO. Imagen Getty Images

Para la ola femenil, todo parecía indicar que la francesa Lea Casta le daría a su equipo el oro, pero la británica Charlotte Bankes aprovechó una de las curvas finales para rebasarla por dentro y hacerse líder de la carrera hasta la línea de meta.

La plata fue para Italia de la mano de Michela Moiol, que días atrás se colgó bronce en snowboard cross femenino, mientras que el tercer lugar fue para Francia de la mano de Lea Casta.

La decepción fue por parte del equipo australiano; por la penalización de Lambert, Jossie Baff , quien días antes obtuvo el primer oro para su país en snowboard cross , tuvo que salir rezagada del resto de competidoras.