    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido

    Matt Weston, quien hizo pareja con Tabitha Stoecker, se convierte en el primer británico en obtener dos oros olímpicos en skeleton.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Gran Bretaña, primeros campeones olímpicos en skeleton mixto

    El equipo de Gran Bretaña formado por Tabitha Stoecker y Matt Weston se colgaron el oro en el debut del skeleton mixto como prueba olímpica en Milano Cortina 2026 al obtener un tiempo combinado de 1:59.36.

    De esta forma, Matt Weston se convierte en el primer británico en obtener dos oros olímpicos en skeleton.

    En cinco ocasiones se rompió el récord de pista del Centro de deslizamiento de Cortina; los británicos fueron los últimos en hacerlo.

    Las parejas alemanas Susanne Kreher/Axel Jungk y Jacqueline Pfeifer/Christopher Grother lograron el 2-3 luego de haber perdido 17 y 18 centésimas, respectivamente, en comparación del primer puesto, mostrando lo cerrada que estuvo la zona de medallas.

    Al momento del primer descenso de Stoecker, Kreher y Jungk saboreaban las mieles del triunfo al quedar plantados en primer lugar.

    En su primera carrera, la británica realizó un buen descenso pero no le alcanzó para bajar el tiempo establecido por la alemana.

    En la segunda, Weston tenía que hacer un milagro para arrebatarles el oro. Con una conducción impecable, aprovechó las curvas del recorrido para llegar a la meta e imponer récord de pista.

    Historia escrita en skeleton de Milano Cortina 2026


    Matt Weston amarró dos oros en Milano Cortina 2026, tanto en individual como en mixto, siendo el primer británico en cosechar este resultado en ediciones olímpicas.

    Jungk se convierte en el máximo medallista de este deporte al obtener tres platas: una en Beijing 2022 y dos en Milano Cortina 2026.

